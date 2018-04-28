TSK: Çukurca’da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Hakkari/Çukurca’da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen top ve havan atışları sonucunda BTÖ mensubu 4 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" denildi.

