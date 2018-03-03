5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı

FETÖ’nün mahrem yapılanmasında görev alan ‘imam’ların, deşifre olmamak için kendilerine bağlı örgüt üyelerini kontörlü telefonlardan aradığı daha önce belirlenmişti. Bu kapsamda birçok ilde soruşturma başlatıldı. Soruşturmalar kapsamında halen deşifre olmayan ve FETÖ ile iltisakı bulunan çok sayıda subayın ismine ulaşıldı.
HTS TRAFİĞİ ÇIKARILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada da önemli bilgilere ulaşıldı. Başsavcılık, ilk olarak kontörlü-ankesörlü telefonlarla görüşme yapanların HTS dökümlerini çıkardı. Bu şekilde HTS dökümlerinde yer alan numaraları kullanan askerler tespit edildi. Yanlış bir işlem yapılmaması için bu askerlerin aranma sıklığına göz atıldı. Birden fazla kez arananlar listeye konuldu. Daha sonra ise aynı telefondan başka askerlerin de ardışık olarak aranıp aranmadığı araştırıldı.
KRİTİK İSİMLER DE VAR
Habertürk'te yer alan habere göre, ilk etapta kontörlü-ankesörlü telefon trafiğine yaklaşık 50 bin askerin takıldığı görüldü. Ancak yapılan analiz sonucu FETÖ ile iltisaklı olduklarına dair emareleri fazla olanların sayısının 5 civarında olduğu belirlendi. Bu şekilde listeye nihai şekli verilmiş oldu. Listede halen bazı kritik görevlerde olan askerlerin de bulunduğu ifade edildi.
“Kontörlü telefon” soruşturmasının şüphelilerinin sayısının en fazla olduğu komutanlığın ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı olduğu öğrenildi. Kara Kuvvetleri’ndeki şüpheli sayısının 3 bin civarında olduğu belirtilirken, bu sayının Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda bin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’nda da bin civarında olduğu kaydedildi. Titiz çalışmalar neticesinde hazırlanan liste, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Genelkurmay Başkanlığı’na bildirildi. Savcılığın, belirli periyotlarla şüpheli listesinde bulunan askerlerle ilgili işlem yapacağı kaydedildi.
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