HABER

5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 15:18 | Son Güncelleme

FETÖ'nün mahrem yapılanmasındaki iletişim sistemi olan 'ankesörlü telefon' soruşturmasında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 5 binden fazla 'kripto' askeri tespit etti. Savcılık, 'şüpheli' listesindeki askerlerin isimlerini Genelkurmay Başkanlığı’na bildirdi

5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı

FETÖ’nün mahrem yapılanmasında görev alan ‘imam’ların, deşifre olmamak için kendilerine bağlı örgüt üyelerini kontörlü telefonlardan aradığı daha önce belirlenmişti. Bu kapsamda birçok ilde soruşturma başlatıldı. Soruşturmalar kapsamında halen deşifre olmayan ve FETÖ ile iltisakı bulunan çok sayıda subayın ismine ulaşıldı.

HTS TRAFİĞİ ÇIKARILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada da önemli bilgilere ulaşıldı. Başsavcılık, ilk olarak kontörlü-ankesörlü telefonlarla görüşme yapanların HTS dökümlerini çıkardı. Bu şekilde HTS dökümlerinde yer alan numaraları kullanan askerler tespit edildi. Yanlış bir işlem yapılmaması için bu askerlerin aranma sıklığına göz atıldı. Birden fazla kez arananlar listeye konuldu. Daha sonra ise aynı telefondan başka askerlerin de ardışık olarak aranıp aranmadığı araştırıldı.

KRİTİK İSİMLER DE VAR

Habertürk'te yer alan habere göre, ilk etapta kontörlü-ankesörlü telefon trafiğine yaklaşık 50 bin askerin takıldığı görüldü. Ancak yapılan analiz sonucu FETÖ ile iltisaklı olduklarına dair emareleri fazla olanların sayısının 5 civarında olduğu belirlendi. Bu şekilde listeye nihai şekli verilmiş oldu. Listede halen bazı kritik görevlerde olan askerlerin de bulunduğu ifade edildi.

“Kontörlü telefon” soruşturmasının şüphelilerinin sayısının en fazla olduğu komutanlığın ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı olduğu öğrenildi. Kara Kuvvetleri’ndeki şüpheli sayısının 3 bin civarında olduğu belirtilirken, bu sayının Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda bin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’nda da bin civarında olduğu kaydedildi. Titiz çalışmalar neticesinde hazırlanan liste, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Genelkurmay Başkanlığı’na bildirildi. Savcılığın, belirli periyotlarla şüpheli listesinde bulunan askerlerle ilgili işlem yapacağı kaydedildi.

Abdullah Ağar'dan Afrin iddiası: Ölüm bölgelerinde imha etmek istiyorlar!Abdullah Ağar'dan Afrin iddiası: Ölüm bölgelerinde imha etmek istiyorlar!
YouTube, TSK'nın Afrin videosunu sildi!YouTube, TSK'nın Afrin videosunu sildi!
FETÖ'nün 'Beyaz Saray' planı deşifre oldu!FETÖ'nün 'Beyaz Saray' planı deşifre oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TSK FETÖ Genelkurmay Başkanlığı Ankara

En Çok Okunan Haberler

Puhu Tv’den yeni yasaya hazırlık: ‘Fi ve Çi'nin geçmiş bölümleri buzlanıyor!

Puhu Tv’den yeni yasaya hazırlık: ‘Fi ve Çi'nin geçmiş bölümleri buzlanıyor!

Son seçim anketi sonuçlarında bomba detay!

Son seçim anketi sonuçlarında bomba detay!

Neslihan Atagül: Üç bacak açınca, arınmıyorsun

Neslihan Atagül: Üç bacak açınca, arınmıyorsun

Sonunda bu da oldu! Seks bebeklerinin 'çalıştığı' genelev açıldı

Sonunda bu da oldu! Seks bebeklerinin 'çalıştığı' genelev açıldı

Türkiye'ye geçen Yunan askerlerin telefonundan bu görüntüler çıktı!

Türkiye'ye geçen Yunan askerlerin telefonundan bu görüntüler çıktı!

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

İlginizi Çekebilir

Türkiye'ye geçen Yunan askerlerin telefonundan bu görüntüler çıktı!

Türkiye'ye geçen Yunan askerlerin telefonundan bu görüntüler çıktı!

Son seçim anketi sonuçlarında bomba detay!

Son seçim anketi sonuçlarında bomba detay!

İstanbul hava durumu raporunda sağanak uyarısı! İşte Meteoroloji'nin son hava tahminleri

İstanbul hava durumu raporunda sağanak uyarısı! İşte Meteoroloji'nin son hava tahminleri

Raco'nun merkezine operasyon! İşte Afrin'den gelen son dakika haberler

Raco'nun merkezine operasyon! İşte Afrin'den gelen son dakika haberler

Afrin şehidinin babası kapıyı açıp, eşine böyle seslendi!

Afrin şehidinin babası kapıyı açıp, eşine böyle seslendi!

Okuyucu Yorumları 7 yorum
orduyu fes edin yeniden kurun oldu oldu. 30 senedir fetullahçılar Turkiyenin en tehlikeli cemaati derken saadetliler,sizler gurur duyordunuz. şimdide utanmadan başkalarına saldırıyorsunuz..asıl fetocu ak partililerdir.
MİLLİ EĞİTİMDE HALEN GÖREVDE OLAN AZILI FETÖCÜ ÖĞRETMENLER VAR.HATTA DAHA ÖNCEKİ YILLARDA SORUŞTURMA GEÇİRMİŞ BİRKAÇ AKP LİNİN SAYAESİNDE HALEN GÖREV YAPMAKTADIRLAR.
TBMM deki 550 mebus arasından fetöşleri bulamayanlar ankesör görüşmelerinden 50 bin kişi içinden 5 bin kişiyi tesbit etmişler, öleeee. Pehhhh. nıye 6 bin değil, 4 bin değil. 5 bin % 10.
28 ŞUBAT ÜRÜNÜ AKP nin kendine BİAT ETTTİREMEDİĞİ,DİNDAR İNSANLARI İŞİNDEN,EŞİNDEN V E HÜRRİYETİNDEN YOKSUN ETTİĞİ,HAK-HUKUK-ADALETİN ÜLKE DIŞINA UZAKLAŞTIRILDIĞI,KISACA 28 ŞUBAT'IN DİN TANDANSLI VERSİYONU DEVAM EDİYOR.
Herkes tayip e laf sokuyo o büyütü filan diyede 15 temuz darbesi tayip den önce orduya alınmış askerler tarafından yapıldı ee orduda böyle bir yapı kurulurken ilker başbuğ ve önceki genelkurmay baskanları ne ediyordu bunların kulaklarından tutukları gibi kapı dışarı edemedilermi tsk genel kurmayların idaresindedir eğer bizim milliyetci atatürkçü askerler isteselerdi bunlar orduda barınamazdı...
ülkenin asker sayısı er erbaşast subayve subay dahil 370 bine dümüş.2002 senesinde 1 milyon 100 idi.şu an subay sayısı 29 bin ve 5 bin daha eksiltecekler.sonra kpss ile adam alıp 6 ayda subay yapacaklar.ilk savaşta ki afrini görüyorsunuz karşında ordu bile yok ama durum ortada.akp kadar Türk milletine darbe yapan ihanet eden bir parti daha gelmezgelmeyecek.
hepsi bir bir ortaya çıkıyor ve çıkmaya devam edecek vatan hainleri bu dünyada ve mahşerde hesap verecek inşallah fitne uykudadır uyandırana lanet olsun diyor peygamber efendimiz onlar ülkemizde büyük bir fitne içinde oldular
Diğer Haberler
Başkan Doğan, Kahveciler Odası’nı ziyaret etti

Başkan Doğan, Kahveciler Odası’nı ziyaret etti

Tohum desteğine İzmit’ten 208 başvuru

Tohum desteğine İzmit’ten 208 başvuru

İzmit Bekediyesi’nden geri dönüşümü destekleyen okullara fotokopi kağıdı

İzmit Bekediyesi’nden geri dönüşümü destekleyen okullara fotokopi kağıdı

Çanakkale'de, Yrd. Doç. Abdullah Akın'a tepki

Çanakkale'de, Yrd. Doç. Abdullah Akın'a tepki

Soylu: “Celal Şengör, Avrupa Tarihi’ni Osmanlı Tarihi’ne tercih edecek kadar profesördür”

Soylu: “Celal Şengör, Avrupa Tarihi’ni Osmanlı Tarihi’ne tercih edecek kadar profesördür”

Bakan Özlü: Akademik rehavet istemiyoruz (3)

Bakan Özlü: Akademik rehavet istemiyoruz (3)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.