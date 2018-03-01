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TSK'da FETÖ operasyonu: 39 asker tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2018 21:05 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasında yer alan ve örgüt mensuplarıyla ankesör veya sabit (kontörlü) hattan iletişim kurduğu tespit edilen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan ve hakimliğe sevk edilen 41 askerden 39'unun tutuklanmasına karar verildi.

TSK'da FETÖ operasyonu: 39 asker tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasında yer alan ve örgüt içerisinde ankesör veya sabit (kontörlü) hattan iletişim kuranlara yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 41 şüphelinin ifade işlemleri sona erdi.
Nöbetçi hakimlik, 39 şüphelinin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, iki şüphelinin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 20 Şubat'ta FETÖ'ye mensup olduğu, ankesörlü ve sabit telefon hatları üzerinden "mahrem imamlarla" iletişime geçtiği iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan, aralarında 106'sı muvazzaf, 10'u emekli, 44'ü ihraç edilen asker de bulunan 170 şüpheliden 122'si, İstanbul merkezli 38 ilde düzenlenen operasyon sonucunda yakalanmıştı.

Geçtiğimiz hafta soruşturma kapsamında 42 kişi tutuklanmış, itirafçı olan 6 şüpheli de adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Son kararla birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 81'e, serbest kalanların sayısı ise 8'e çıktı.

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TSK FETÖ asker

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
hala bekir bozdağ arınç cemil çiçek ve akp içindeki feto itinin ayakçıları duruyor..ne istedi vermedik diyen dahil...bu davalar ve bu çakma darbe sadece tiyatro oluyor yani...
Orduyu bitirdiniz be. 40 gun oldu dunyanin 8. Buyuk ordusu turkiyeden 16 km olan kafikoy kadar bir yeri alamadi
40 yıllık yapılanma bu kolay değil çökertmek yavaş yavaş inşallah hallolacak
@onu64 en başta senin gibiler.
sakamaka asker kalmadi boyle giderse seferberlik emri muhabbeti gercek olucak
Ordu savaşta, pilot kalmadı, kritik asker sıkıntısı var siz neyin peşindesiniz be hey gafiller...
@mumumus VATAN HAİNLERİNİ ORAYA GÖNDERMEK OLURMU SENCE ÖLDÜRÜLECEKLERİNİ BİLSEK HARBİDEN GÖNDERSELR İYİ OLURU DİMİ AMA SAF DEĞİŞTİRİRSELER OZAMAN NE OLUR DU VAYKİ VAYYY OLURDU
@onu64 Başkan doğrudur olmazda bir askeri yetiştirmek de kolay birşey değilki ilerde tekrardan böyle bir örgütün çıkmayacağı garantisi yok yani böyle devam ederse ülkede asker polis kalmıyacak. Ha eyvAllah yeri geldiği zaman bizlerde her zaman hazırız ama bir taraftan sürekli şehit diğer taraftan fetö vs bunun önüne tam anlamıyla geçmek lazım artık.
ulan butun turkiye fetö cüymüs haberimiz yok oysa akp nin tamamı fetöcü meydanlarda aglayıp zırlayanlar dizinin dibinde oturanlar kendine gezsin fakirim insanları onlara uyarak o yolu seçenleri içeri atın bravo bu kadarı tr de olur helal valla bizde yedik
Dünyanın 5.büyük ordusu polis özel harekata kadar düştü
Kulu kandırabilirsin ama Allah'ı asla.
fetö siyasi ayağı nı bekliyoruz fetö dön ülkene bitsin bu hasret diyeni ağlayanları bekliyoruz kandırılanlarıda bekliyoruz ne zaman içeri alınacak bunlar acaba adalet elbet bir gün yerini bulur
Bu askerler neden KANDIRILDIM afedersiniz bir daha olmaz demiyorlar
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