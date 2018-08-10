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TSK'da FETÖ operasyonu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 09:08 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 19 şüpheliden 11'i gözaltına alındı.

TSK'da FETÖ operasyonu!

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
TSK FETÖ gözaltı

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