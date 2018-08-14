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TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 20:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle birlikte yeni savunma konseptinin ilk adımları Ağustos ayındaki Yüksek Askeri Şura toplantısında atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, yeni tehdit algılamalarına ve değişen ihtiyaçlara paralel olarak komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı; bazı tugayların komuta kademeleri değiştirildi ve komando tugaylarına sınıfında uzman ve deneyimli generaller atandı.

TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı

Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın Milli Savunma Bakanlığı’na atanmasıyla birlikte Genelkurmay Başkanlığı da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Milli Savunma Bakanı’na bağlandı. YAŞ’ta belirlenen atamalarla özellikle muharip tugaylara sınıfında yetkin ve uzman isimler getirildi. İşte Türkiye’nin hudut güvenliği ve terörle mücadelede yeni kuvvet yapılanmasının detayları:

EN KRİTİK YAŞ

Yeni sistemin ilk Yüksek Askeri Şurası’nın hazırlığı çok önceden yapıldı. Daha önce Genelkurmay yerine Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde birer 'tümgeneral-tuğgeneral ve sivil yönetici' şeklinde dar kadroyla yürütülen sicil-terfi çalışmaları, Hulusi Akar’ın Savunma Bakanlığı’na getirilmesiyle daha teknik ve profesyonel şekle büründü, önceki YAŞ toplantısında yaşanan sıkıntılar bertaraf edildi. 15 Temmuz hain darbe girişimi nedeniyle olağan koşullarda 360 seviyesinde olan general-amiral sayısı 215’lere kadar düşmüştü. Düzeltme yapılarak general-amiral sayısı 244’e çıkarıldı.

4 YENİ TUGAY KURULDU

Kamuoyuna yansıyan Denizli 11. Komando Tugayı dışında Sakarya 7. Komando Tugayı, Trabzon 17. Komando Tugayı ve Kırklareli 41. Komando Tugayı kuruldu. Kayseri, Bolu, Hakkâri, Tunceli klasik komando tugay yapılanması, daha önce ihtiyaç doğrultusunda Bingöl-Siirt komando tugayları, Jandarmada 2 tugay ve diğerleriyle sayı 12 olarak genişletilmişti. Yeni yapılanmada buna 4 tugay daha eklendi ve sayı 16’ya yükseldi.

DHA

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