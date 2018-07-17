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TSK'daki hücre yapılanmasına operasyon!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 09:51 | Son Güncelleme

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'daki hücre yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında çoğunluğu muvazzaf asker 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

TSK'daki hücre yapılanmasına operasyon!

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun FETÖ'ye yönelik soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem sorumlularıyla ankesörlü telefon üzerinden haberleşerek toplantı düzenledikleri tespit edilen 38'i aktif görevde olan 47 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İzmir merkezli 26 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ikametlerinde aramalar sürüyor.

AA

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TSK FETÖ izmir

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