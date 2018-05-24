HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kripto askerlere operasyon! Çok sayıda gözaltı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 08:17 | Son Güncelleme

Adana merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri ayağına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan, İzmir merkezli 4 ilde, FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kripto askerlere operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Adana Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün askeri ayağına yönelik operasyon düzenlendi.. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Adana merkezli 13 ilde aralarında açıkta ve halen görevde bulunan muvazzaf askerlerin de bulunduğu 30 şüphelinin evine sabahın ilk saatlerinde baskın yapıldı.

Evlerde arama yapan ekipler çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken diğer illerde yakalanan zanlıların ise işlemleri tamamladıktan sonra Adana'ya getirileceği bildirildi.

İZMİR MERKEZLİ 4 İLDE OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun FETÖ'ye yönelik soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında örgütün TSK'ya yerleştirdiği ve kripto üyesi olduğu belirlenen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İzmir merkezli Van, Ankara ve Çanakkale'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Zanlılardan 3'ünün örgüt mensubu askerlerden sorumlu mahrem imam olduğu öğrenilirken, şüphelilerden bazılarının da örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlendi.

AA

PARTNERAğlayarak kilo verme yemini etmişti şimdi sarı bikinisiyle...Ağlayarak kilo verme yemini etmişti şimdi sarı bikinisiyle...
İmam skandalı: Süpürge sopasını belimde kırdı!İmam skandalı: Süpürge sopasını belimde kırdı!
Bakan Eroğlu, sahurda temel atma ve açılış törenine katıldıBakan Eroğlu, sahurda temel atma ve açılış törenine katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana FETÖ izmir Son dakika

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 315 planı: Seçimden sonra istifa edebilirler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 315 planı: Seçimden sonra istifa edebilirler

Esra Erol'un programında, Seda Sayan'ın yeğeni stüdyo şefi Eda'ya ihanet şoku! Tek celsede boşandılar

Esra Erol'un programında, Seda Sayan'ın yeğeni stüdyo şefi Eda'ya ihanet şoku! Tek celsede boşandılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye FETÖ cevabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye FETÖ cevabı

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Diriliş Ertuğrul'a flaş transfer! Moğol imparatoru Ögeday Han'ı kim oynuyor?

Diriliş Ertuğrul'a flaş transfer! Moğol imparatoru Ögeday Han'ı kim oynuyor?

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Okuyucu Yorumları 4 yorum
ordudan elınızı cekmedınız gıttı be orduyu toptan doldurun içerı bıtsın bu iş orduyu cok yıprattınız cok
Reklam kokan hareketler bunlar yapay gundemler
ESAS FETOCULAR SİYASİLERDİR AMA KENDİLERİNİ MAKAM SAHİBİ SANIYORLAR. O MAKAM KALICI OLMADIĞINI HENÜZ BİLMİYORLAR. AMA BİR GÜN GELECEK HEPSİDE HESAP VERECEKTİR.
siyasi ayaklarına niye operasyon yapılmıyor bu ülkede. Orduyuda siyaset yuvası yaptınız adi herifler, Rumlar gibi asalak bir topluluk bile Türkiyeyi tehdit eder hale geldi be . Eyyy ahlaksız yüzsüzler, içinizdeki fetocular onların damatları nerde . Merak etmeyin 24 haziranda o fetocuları hep göreceğiz çoğu ülkeden kaçacak o şeytanların.
Diğer Haberler
Prof. Dr. Ahmet Maranki'den 24 Haziran seçimleri için kan donduran sözler: Belgrad Ormanı'na gömdüklerimizi çıkarır, savaşırız!

Prof. Dr. Ahmet Maranki'den 24 Haziran seçimleri için kan donduran sözler: Belgrad Ormanı'na gömdüklerimizi çıkarır, savaşırız!

23 Mayıs Şans Topu sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı! Kazanan 3 kişi 250'şer bin lira alacak...

23 Mayıs Şans Topu sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı! Kazanan 3 kişi 250'şer bin lira alacak...

İmam skandalı: Süpürge sopasını belimde kırdı!

İmam skandalı: Süpürge sopasını belimde kırdı!

Kimlik kontrolü yapan polise saldırı!

Kimlik kontrolü yapan polise saldırı!

İşte HDP seçmeni analizi

İşte HDP seçmeni analizi

Günlük burç yorumları: 24 Mayıs Perşembe İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 24 Mayıs Perşembe İrem Su'dan burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.