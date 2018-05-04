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TSK'daki kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! 15 ilde operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 19:32 | Son Güncelleme

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 65 kripto muvazzaf askere yönelik Kocaeli merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

TSK'daki kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! 15 ilde operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kripto mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca örgüt mensubu oldukları tespit edilen 65 kripto muvazzaf askere yönelik yakalama ve gözaltı talimatı verildi.

15 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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TSK'daki kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! 15 ilde operasyonTSK'daki kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! 15 ilde operasyon
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Seçim öncesi mağdurum derdine daha çok ttutklarlar...ne istediler vermedikler nolcak
fetö mü muhalefet mi acabaaa ??
ya bu adamlara sen 4 aylık 400*4 1600 lira para verdi devletim neydin acalen
Fetöcülere karşı yapılan operasyonlar muhalifleri neden rahatsız ediyor,yakınları yandaşları akrabalarımı oluyor acaba.?
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