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TSK'dan 19 Mayıs afişi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 14:41 | Son Güncelleme

TSK'nın Twitter'daki hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hazırlanan afiş paylaşıldı.

TSK'dan 19 Mayıs afişi

TSK'nın sosyal medya hesabından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, TSK'nın 19 Mayıs için hazırlanan afişi de paylaşımda yer aldı.

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TSK 19 mayıs 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 19 mayıs bayramı

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