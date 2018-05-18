TSK'dan 19 Mayıs afişi

TSK'nın sosyal medya hesabından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, TSK'nın 19 Mayıs için hazırlanan afişi de paylaşımda yer aldı.





