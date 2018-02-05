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TSK'dan Afrin açıklaması! Acı haber geldi

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 17:45 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) "Afrin Kuri Tepe bölgesine PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen havan saldırısı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" açıklamasında bulundu. TSK dün de Afrin'de 2 askerin şehit olduğunu açıklamıştı. TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in Dikmetaş köyünü PYD/PKK'dan temizledi.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 05 Şubat 2018 tarihinde, Afrin Kuri Tepe bölgesine PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen havan saldırısı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Saldırı sonrasında bölücü terör örgütü mensuplarına derhal bölgede mevcut ateş destek vasıtaları ile karşılık verilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.

TSK: 1 TANKIMIZ İSABET ALDI

TSK'dan yapılan son dakika açıklamasında, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 05 Şubat 2018 tarihinde, Afrin Küçük Darmık Dağı bölgesinde harekâta katılan bir tankımız, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen tanksavar saldırısı neticesinde isabet almıştır. Hafif hasar alan tankımızda personel zayiatı bulunmamaktadır" denildi.

AFRİN'İN DİKMETAŞ KÖYÜ PKK'DAN TEMİZLENDİ

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in Dikmetaş köyünü PYD/PKK'dan temizledi.

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TSK PYD

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Birileri KANDIRILDIM deyip gecerken VATAN evlatları bedel ödüyor bakan cocuklari PAPA dostlarının çocukları gemicikler yuzduruyor... Allah Türk'ü korusun ve yüceltsin...
Allah senden bizi korusa yeter, 4000 tir silah sinirda sen hala sacma sapan faşist fetoist yazilarinla olayi manupule ediyorsun.
zayiat mı hayırdır herhangibir mal dan bahsediyoruz adam gibi haber yapın....
TSK'nın açıklaması o yönde kardeşim. Haberde açıklamayı aktarmışlar. Onun eleştirisini TSK'ya yapacaksın o zaman. Haberi düzgün oku öyle yorum yap.
Şam'da cuma ortadoğuda bizden habersiz kuş uçamaz diyen pyd eskortlugunda süleyman şah türbesi kaçıran PYD lideri salih müslim saraylarda ağırlayanlar işbirlikçi hain degilmidir?
AHhaah ulan 1 hafta önceki haber şimdi geldi :D ,Demekki bugün tank patlasa yada asker ölse haberi 1 hafta sonra öğrenicez :D Yazık gerçekten
her bir örgütten varmıymış füze atanlarda
ANAYASA YIKILMIŞ.anayasa mahkemesinin kararları tuvalet kağıdı olmuş.paralar sıfırlanmış.zarrab akp li yöneticilere çuvalla rüşvet vermiş,soruşturacak bağımsız yargı bulunamamış.züürt oğlanın gemicik filoları olmuş.basın susturulmuş.gazeteciler hapse atılmış.dikta basını kurulup,beyin yıkama yayınlarına başlamış.milletin malı gasp edilmiş.esadı yıkmak için suriye ye terörist ve silah gönderilmiş ortaya pyd çıkmış.yargı şeytana secde etmiş.devletin güvencesindeki bankaya para yatıran terörist yapılmış.200 bin kişi işten atılıp,çoluk çocuk aç bırakılmış.khk lar ferman olmuş.
allah rahmet eylesin ama şu bir gerçek, gerçekten berbat yönetiliyoruz.
Şehitlere baktım alayı BOZKURT TÜRKLÜĞÜ şeref sayan yiğitler CHP gençlik kolları eski üyesi de var ama arapmason karışımı rabişlerden Türklüğü bölücülük sayan TÜRKLÜK düşmanı PAPA dostlarının yok duzceli soysusun zoruna gitmis alayinin cocugu çürük yada bedelli
YPG nin sayfasına girin en az 10 tankın imha ediliş video su yayınlandı bu 15 günde.bugün 2 tank ve 1 personel taşıyıcı pikap roketatar ile imha edildi.içindekilerin de imha edildiği bu eylemlerde havuz medyasına hafif hasarlı şekilde saray tarafından servis ediliyor.bugün 17 asker öldü.kaç tanesi medyaya verildi ? 17.güne kadar 600 den fazla asker öldü.en az 13 tanesi rütbeli idi.diğerleri paralı olduğundan medyaya yansıtılmıyor zaten.kusura bakmayın ama dünya kısa bir süre sonra akp ye s.ktiri çekecek oradan.artık zaten rus köpeği oldu.sıkıysa ruslara ayak uydurmasın :)
Allah rahmet eylesin kanı yerde kalmayacaktır
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