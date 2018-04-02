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TSK'dan Afrin'e yeni operasyon!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 11:44 | Son Güncelleme

Türk savaş uçakları, Zeytin Dalı Harekatı sırasında sıkışarak dağlık alanlara gizlenen terör örgütü YPG/PKK mensuplarına yönelik operasyon düzenledi.

Afrin'deki AA muhabirinin bildirdiğine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'in kuzeyindeki Racu beldesinde dağlık alanda bir grup YPG/PKK'lı tespit etti.

Bunun üzerine TSK'ye ait savaş uçakları, dağdaki hedeflere yönelik operasyon düzenledi.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), 18 Mart'ta Afrin'i terörden arındırmıştı. Operasyonlar sırasında sıkışarak dağlık alanlara saklanan YPG/PKK üyelerine yönelik arama tarama faaliyetleri sürüyor.

AA

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TSK'dan Afrin'e yeni operasyon!TSK'dan Afrin'e yeni operasyon!
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Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı TSK YPG Racu PKK

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
sıçtıkları yere kadar kovalansın,hatta sıçarken bile sıçmasına izin verilmesin.
Gebertip leşlerini fransaya yollayın.
inlerine ineceğiz beybisii...
Yazık bu ülkede hayvan hakları var..dağda başı boş hayvanları vurmayalım..
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