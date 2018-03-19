TSK'nın yaptığı paylaşımda 'Sivil/masum kişiler, çevre, tarihi eserler ve dini/kültürel yapılar Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır' ifadelerine yer verildi.

TSK'dan çok konuşulacak paylaşım!

1 / 6 TSK'dan çok konuşulacak paylaşım! TSK'nın yaptığı paylaşımda 'Sivil/masum kişiler, çevre, tarihi eserler ve dini/kültürel yapılar Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır' ifadelerine yer verildi.

2 / 6 TSK'dan çok konuşulacak paylaşım! Türk Silahlı Kuvvetleri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Afrin kent merkezine, kente zarar verilmeden girildiğini fotoğraflarla ifade ederken, yine diğer ülkelerin Halep, Rakka, Doğu Guta ve Musul gibi kentlere girerken nasıl bir yıkım gerçekleştirdiklerini yine fotoğraflarla gözler önüne serdi.

3 / 6 TSK'dan çok konuşulacak paylaşım! TSK'nın paylaşımında; Halep, Rakka, Doğu Guta ve Musul kentleri diğer ülkelerin harekatları sonrası harap şekilde görülüyor.

4 / 6 TSK'dan çok konuşulacak paylaşım! Afrin kent merkezinin ise harekat sonrası zarar görmeden, harekat öncesi halinde kalması, Türkiye'nin nasıl titiz şekilde çalıştığını ve nasıl insancıl bir harekat yürüttüğünü gözler önüne serdi.

5 / 6 TSK'dan çok konuşulacak paylaşım!