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TSK'dan flaş açıklama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 16:41 | Son Güncelleme

TSK'dan yapılan açıklamada, 'Ağrı Doğubeyazıt'ta iki terörist etkisiz hale getirildi' denildi.

TSK'dan flaş açıklama!

TSK'dan yapılan açıklamada, 'Ağrı Doğubeyazıt'ta iki terörist etkisiz hale getirildi' denildi.

Ayrıntılar geliyor...

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TSK asker Ağrı Arsalan Naseer terörist

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