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TSK'dan flaş Afrin açıklaması: Rakam açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2018 09:51 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2940 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Operasyonda Metinli köyünün alınmasıyla birlikte kuzey cephesinde Afrin'e olan mesafe 10 kilometrenin altına indi. Bir buçuk ayı aşkın sürede YPG'li teröristlerden temizlenen alan 750 kilometrekareyi geçti. Kurtarılan 149 nokta arasında dört belde merkezi ve yüzden fazla köy bulunuyor.

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD’nin paravanı SDG, 1700 teröristi IŞİD'le savaştıkları yerlerden Afrin’e kaydıracaklarını duyurdu. Terör sevkiyatının fotoğrafları sosyal medyadan yayınlandı. Zeytin Dalı Operasyonunda bugün yaşananlar.

10.30 : Afrin'in 6 beldesinin dördünün alınmasının ardından, Cinderes belde merkezinde de çatışmalar başladı.

10.25 : TSK ve ÖSO, terör örgütü PKK'nın Afrin bölgesinde en önemli kalelerinden biri olarak görülen Kefer Cenne'yi aldı.

09.50 : TSK: Zeytin Dalı Harekâtı başarıyla devam ediyor. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2940.

09.45 : Metinli köyünün alınmasıyla birlikte Türk özel kuvvetler askerleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Afrin'e olan mesafesi 10 kilometrenin altına indi. Halihazırdaki kuzeydeki mevzilerden Afrin merkezi 9,5 kilometre.

09.40 : YPG'li teröristlerden dün kurtarılan Şeran'da bir cephanelik bulundu.

08.55 : Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD’nin paravanı SDG, 1700 teröristi IŞİD'le savaştıkları yerlerden Afrin’e kaydıracaklarını duyurdu. Terör sevkiyatının fotoğrafları sosyal medyadan yayınlandı.

08.30 : Bir buçuk ayı aşkın sürede YPG'li teröristlerden temizlenen alan 750 kilometrekareyi geçti. Kurtarılan 149 nokta arasında dört belde merkezi ve yüzden fazla köy bulunuyor.

Afrin, bir ilçe merkezi ve Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere altı belde merkezinden oluşuyor.

08.00 : Afrin'e Zeytin Dalı Harekâtı'nın kırk yedinci gününde gelişmeleri canlı blogla aktaracağız.

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TSK Afrin terörist Zeytin Dalı Harekatı

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