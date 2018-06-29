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TSK'dan hava harekatı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 06:50 | Son Güncelleme

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, 28 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen Kuzey Irak'ta düzenlenen hava harekatlarında gri listede olan Ahmet Taşçı ile birlikte 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Irak kuzeyi Hakurk, Kani Rash ve Hakkâri sınır bölgesine 28 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, biri gri listede bulunan Hamza kod adlı Ahmet Taşçı olmak üzere, bölücü terör örgütü mensubu 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

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TSK Son dakika hava harekatı operasyon

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