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TSK'dan kahreden açıklama! Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 17:40 | Son Güncelleme

TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde yapılan operasyonda 1 asker şehit oldu" denildi.

TSK'dan kahreden açıklama! Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu!

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TSK ırak şehit

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