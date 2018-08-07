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TSK'dan Kandil'e bu kez bildiri yağdırdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 17:17 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'a terör örgütü mensuplarını uyaran bildirileri havadan dağıttı. TSK daha önce Afrin'e girilmeden benzer bildirileri atmıştı.

TSK'dan Kandil'e bu kez bildiri yağdırdı!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'a gerçekleştirdiği operasyon hız kesemeden devam ediyor. TSK daha önce Afrin'e girilmeden attığı bildirilerin benzerlerini bu kez de Kandil'e havadan atarak bölgedeki terör örügütü mensuplarını uyardı.

'GEL TESLİM OL'

TSK'nın 'Gel teslim ol' çağrısı yaptığı bildiride şu ifadeler yer aldı;

Sana uzattığımız ele güven. Türkiye'nin adeletine güven! Gel teslim ol! Etkin pişmanlık yasasından faydalan.

İŞTE O BİLDİRİ:

TSK

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PKK Afrin Kandil bildiri yağdırdı

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