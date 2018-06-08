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TSK'dan Kandil'e Sri Lanka stratejisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 08:32 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Sri Lanka'nın Tamil Kaplanları olarak bilinen terör örgütüne karşı uyguladığı stratejiye benzer bir yol izlediği öğrenildi.

TSK'dan Kandil'e Sri Lanka stratejisi

Türkiye hem yurt içinde, hem Suriye'nin kuzeyinde hem de Kuzey Irak'ta PKK'ya göz açtırmıyor. Mehmetçik, Kandil'i boğacak kuşatmayı gerçekleştiriyor.

Sınır ötesinde oluşturulacak tampon bölge ile teröristlerin lojistik bağlantıları kesilecek ve yurt içine sızmalar önlenecek. Her türlü terör faaliyeti sınırların içine taşınamadan sınır ötesinde yapılacak operasyonlarla engellenecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Sri Lanka'nın Tamil Kaplanları olarak bilinen terör örgütüne karşı uyguladığı stratejiye benzer bir yol izlediği öğrenildi. Örgütle bulunduğu her yerde yoğun mücadele ediliyor. Yurt içinde ve Suriye'nin kuzeyinde büyük bir darbe yiyen örgüt, gençleri dağa çıkaramayınca sınır ötesinde sıkışıp kaldı. Bunu iyi değerlendirmek isteyen Ankara, özellikle örgütün merkezine yönelik yoğun bir baskı uygulamak istiyor. Bu kapsamda Kandil'e yönelik devam eden ön hazırlık operasyonlarının, Kandil'in içlerine kadar sürmesi planlanıyor.

GÜVEN DUYGULARI HEDEFTE

Sınır ötesinde oluşturulan tampon bölge ile Kandil'in artık güvenli olmadığı örgüte hissettirilecek. Kandil'deki her türlü hareketliliğe anlık bombardımanlarla müdahale edilecek. Ayrıca örgütün lider kadrosundan bazı isimler de hedef alınarak etkisiz hale getirilecek.

IRAK ORDUSU SURİYE'DE DEAŞ'I VURDU

Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Emniyet Enformasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı Haydar el-İbadi'nin talimatı doğrultusunda savaş uçakları, Suriye'nin Deyr ez-Zor kentinin Hecin beldesinde DEAŞ'a ait mevziyi bombaladı. Irak savaş uçakları, daha önce de birçok kez Hecin beldesinde terör örgütü DEAŞ mevzilerini hedef almıştı. (Haber 7)

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Anahtar Kelimeler:
TSK Kandil Sri Lanka operasyon ırak

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Kandilde yabanci ajanlar askerler cirit atiyor abd nin ussu bile var onlara haber vermeden boyle bir operasyyon yapilamaz haber verirsende zaten orgute soylenir kandil bosaltilir bikac ise yaramaz teroristi vurmus oluruz hepsi bu gunlerdir kandil vurulacak haberleri kandilin vurulmayacagini gosterir
DEAŞ a lojistik destekler kesilmedikçe yok olmazlar,silahı mermiyi kim veriyor ona bakın, Kuzey Suriyedeki ABD üslerini takip edin olay çözülür.
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