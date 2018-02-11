TSK'dan kritik Afrin açıklaması!

TSK'nın Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün 23. gün. Dün art arda acı haberler geldi. TSK, 11 askerin şehit olduğunu açıkladı. Dünkü operasyonlarda en az 113 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

TSK'DAN YENİ AÇIKLAMA



TSK tarafından, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 266 olduğu ve hava harekatında 19 hedefin daha imha edildiği açıklandı.

TERÖR HEDEFLERİ HATAY'DAN VURULUYOR



Habertürk TV'den Murat Karataş'ın aktardığına göre, sabah saatlerinde Kilis sınır hattında top sesleri yükseliyor. Öncüpınar'da konuşlu çok namlulu roket sistemlerinden, özellikle Bülbül bölgesi kırsalı ve Darmık Dağı eteklerine art arda atışlar yapıldı. Gülbaba tarafındaki topçu bataryaları ve Fırtına obüsleri de terör örgütü hedeflerini vuruyor.

47 NOKTA TERÖR ÖRGÜTÜNDEN TEMİZLENDİ



Afrin'de TSK ve ÖSO harekatın ilk gününden bugüne kadar 47 noktayı terör örgütünden temizledi.

Terör örgütlerinden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle: