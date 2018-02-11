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TSK'dan kritik Afrin açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 10:25 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda 23. güne girildi. TSK tarafından, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 266 olduğu açıklandı. Bölgeden son dakika haberler geliyor. Herakatın 22. gününde TSK'dan yapılan 4 ayrı açıklamada 11 askerin şehit düştüğü belirtildi. Dün gün boyu süren çatışmalarda en az 113 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

TSK'dan kritik Afrin açıklaması!

TSK'nın Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün 23. gün. Dün art arda acı haberler geldi. TSK, 11 askerin şehit olduğunu açıkladı. Dünkü operasyonlarda en az 113 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

TSK'DAN YENİ AÇIKLAMA

TSK tarafından, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 266 olduğu ve hava harekatında 19 hedefin daha imha edildiği açıklandı.

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TERÖR HEDEFLERİ HATAY'DAN VURULUYOR

Habertürk TV'den Murat Karataş'ın aktardığına göre, sabah saatlerinde Kilis sınır hattında top sesleri yükseliyor. Öncüpınar'da konuşlu çok namlulu roket sistemlerinden, özellikle Bülbül bölgesi kırsalı ve Darmık Dağı eteklerine art arda atışlar yapıldı. Gülbaba tarafındaki topçu bataryaları ve Fırtına obüsleri de terör örgütü hedeflerini vuruyor.

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47 NOKTA TERÖR ÖRGÜTÜNDEN TEMİZLENDİ

Afrin'de TSK ve ÖSO harekatın ilk gününden bugüne kadar 47 noktayı terör örgütünden temizledi.

Terör örgütlerinden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar ve Şeyh Huruz köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü, Cinderes beldesinde Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan köyleri ile Mersides ve Nisriyye Tepesi'ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi."

AFRİN HAREKATI ŞEHİTLERİ

22 Ocak

Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan

23 Ocak

Üsteğmen Oğuz Kaan Usta

Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı

27 Ocak

Piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan

Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş

3 Şubat

Teğmen Cihangir Çubukçu

Tankçı Sözleşmeli Er Nurullah Seçen

Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akgül

Uzman Çavuş Ufuk Aktağ

Uzman Onbaşı Fırat Karaca

Pİyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu

4 Şubat

Piyade Komando Uzman Çavuş Bekir Evren

Uzman Çavuş Selim Vurdal

5 Şubat

Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya

Piyade Teğmen Ahmet Aktepe

7 Şubat

Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar

Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan

9 Şubat

Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu

10 Şubat

Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz

Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca

Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin

Uzman Çavuş Halis Koca

Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın

Uzman Erbaş Enes Sarıaslan

Uzman Çavuş Hamza Karacaoğlu

Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege

Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş

Pilot Üsteğmen Erdem Mut

Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman

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Afrin TSK

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