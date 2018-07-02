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TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 4 terörist öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 08:01 | Son Güncelleme

TSK Kuzey Irak'a hava harekatı düzenledi. Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine düzenlenen operasyonlarda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 4 terörist öldürüldü

TSK'dan yapılan son dakika açıklamasında 'Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine, 02 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, silahlı dört terörist etkisiz hale getirilmiştir.' ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
TSK Son dakika kuzey ırak operasyon terörist

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