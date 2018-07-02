TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 4 terörist öldürüldü

TSK'dan yapılan son dakika açıklamasında 'Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine, 02 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, silahlı dört terörist etkisiz hale getirilmiştir.' ifadeleri kullanıldı.

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