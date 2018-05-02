TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

TSK tarafından yapılan açıklamada Kuzey Irak'a hava harekatı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, 'Irak kuzeyi Avaşin/Basyan bölgesinde 2 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde teröristler tarafından kullanılan barınak, sığınak ve mağaralar imha edilmiş ve silahlı 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir' ifadeleri kullanıldı.
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