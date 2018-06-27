TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin, Metina ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatlarında, bölücü terör örgütü mensuplarınca sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler yok edildi.



