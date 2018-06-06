TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! 6 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK, Kuzey Irak'ın Gara, Metina, Zap, Kandil ve Avaşin Basyan bölgelerine yönelik dün düzenlenen hava harekatında 16 hedefin imha edildiğini, silahlı 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk, Gara, Metina, Zap, Kandil ve Avaşin Basyan bölgelerine yönelik olarak 05 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, teröristlere ait 16 hedef imha edilmiş ve bölücü terör örgütü mensubu silahlı 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.



