HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! 6 terörist etkisiz hale getirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 08:48 | Son Güncelleme

Kuzey Irak'ta teröristlere yönelik hava harekatında silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK, Kuzey Irak'ın Gara, Metina, Zap, Kandil ve Avaşin Basyan bölgelerine yönelik dün düzenlenen hava harekatında 16 hedefin imha edildiğini, silahlı 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk, Gara, Metina, Zap, Kandil ve Avaşin Basyan bölgelerine yönelik olarak 05 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, teröristlere ait 16 hedef imha edilmiş ve bölücü terör örgütü mensubu silahlı 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.


PARTNEROğlunu arı soktu sandı, gerçek ortaya çıkınca şoke olduOğlunu arı soktu sandı, gerçek ortaya çıkınca şoke oldu
Kandil'e operasyonu 'apoletli paşa' İsmail Metin Temel yönetecekKandil'e operasyonu 'apoletli paşa' İsmail Metin Temel yönetecek
Günlük burç yorumları: 6 Haziran Çarşamba İrem Su'dan burç yorumlarıGünlük burç yorumları: 6 Haziran Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TSK PKK kuzey ırak Gara Metina Hakurk

En Çok Okunan Haberler

Kandil'e operasyonu 'apoletli paşa' İsmail Metin Temel yönetecek

Kandil'e operasyonu 'apoletli paşa' İsmail Metin Temel yönetecek

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Demirtaş'tan flaş miting mesajı: 11:00'da görüşmek üzere

Demirtaş'tan flaş miting mesajı: 11:00'da görüşmek üzere

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Ufak Tefek Cinayetler'de üst üste iki cinayet! Kimler öldü?

Ufak Tefek Cinayetler'de üst üste iki cinayet! Kimler öldü?

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Genel af 2018'de çıkacak mı? İYİ Parti'den genel af yorumu

Genel af 2018'de çıkacak mı? İYİ Parti'den genel af yorumu

Muğla'da FETÖ operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı

Muğla'da FETÖ operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı

Meteoroloji saat verdi! İstanbul hava durumu ile ilgili son tahmin

Meteoroloji saat verdi! İstanbul hava durumu ile ilgili son tahmin

İsmail Metin Temel Paşa'ya hain pusu!

İsmail Metin Temel Paşa'ya hain pusu!

Kandil'e operasyonu 'apoletli paşa' İsmail Metin Temel yönetecek

Kandil'e operasyonu 'apoletli paşa' İsmail Metin Temel yönetecek

Günlük burç yorumları: 6 Haziran Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 6 Haziran Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.