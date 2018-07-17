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TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! 8 terörist etkisiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 14:54 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında 8 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! 8 terörist etkisiz

TSK'dan yapılan açıklamada, 'Irak'ın kuzeyinde Hakurk ve Metina bölgelerine yönelik hava harekâtı neticesinde, 31 Mayıs 2018’de üç silah arkadaşımızın şehit edilmesi olayına karıştığı tespit edilen 4 teröristin de aralarında bulunduğu, toplam 8 terörist etkisiz hale getirildi.' denildi.

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Anahtar Kelimeler:
TSK hava harekatı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
diyelim 1 milyon kisi yararland.. 25 gün temel eğitim için kişlalarda yer varmı? o yıgılmanın nasıl önüne geçeceksiniz? ayrica 25 gün yapacaksam 5 ay daha yaparim bitiririm.. burada amaç işi gücü bırakip gitmemekti..
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