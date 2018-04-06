TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! Hepsi imha edildi!

TSK'dan yapılan açıklamada, Irak kuzeyi Hakurk bölgesine yönelik 05 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 13 hedef imha edilmiş ve silahlı 14 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

TOPLAM 59 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



TSK'dan yapılan açıklamaya göre 01-02 Nisan 2018 tarihlerinde, Hakurk ve Zap bölgelerinde icra edilen üç ayrı hava harekâtında toplam 59 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

DÜN CUDİ'DE DE PKK'YA DARBE VURULMUŞTU



Şırnak'ta, Cudi Dağı'nda tespit edilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla savaş uçakları, teröristlerin olduğu bölgeleri ve kaçış noktalarını bombaladı. TSK’dan yapılan açıklamada Cudi Dağı’nda devam eden operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.

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