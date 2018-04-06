HABER

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! Hepsi imha edildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 09:18 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik hava harekatında 14 terörist etkisiz hale getirildi. Hakurk ve Zap bölgelerinde icra edilen üç ayrı hava harekâtında toplam 59 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! Hepsi imha edildi!

TSK'dan yapılan açıklamada, Irak kuzeyi Hakurk bölgesine yönelik 05 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 13 hedef imha edilmiş ve silahlı 14 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

TOPLAM 59 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TSK'dan yapılan açıklamaya göre 01-02 Nisan 2018 tarihlerinde, Hakurk ve Zap bölgelerinde icra edilen üç ayrı hava harekâtında toplam 59 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

DÜN CUDİ'DE DE PKK'YA DARBE VURULMUŞTU

Şırnak'ta, Cudi Dağı'nda tespit edilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla savaş uçakları, teröristlerin olduğu bölgeleri ve kaçış noktalarını bombaladı. TSK’dan yapılan açıklamada Cudi Dağı’nda devam eden operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Flaş gelişme! Cudi ve Gabar'a giriliyorFlaş gelişme! Cudi ve Gabar'a giriliyor
Teröristlerle sıcak temas! Çatışma çıktıTeröristlerle sıcak temas! Çatışma çıktı
Kahreden haber sonrası büyük operasyon!Kahreden haber sonrası büyük operasyon!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TSK kuzey ırak PKK Hakurt

En Çok Okunan Haberler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı

Survivor'dan diskalifiye edilen yarışmacı Ecem Karaağaç neler yaşadığını açıkladı

Survivor'dan diskalifiye edilen yarışmacı Ecem Karaağaç neler yaşadığını açıkladı

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Çiftlik Bank'ın reklam yüzü Mehmet Çevik canlı yayında özür diledi

Çiftlik Bank'ın reklam yüzü Mehmet Çevik canlı yayında özür diledi

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Silahlı kuvvetlerimizin eline koluna sağlık,bu pkk pisliğini tamamen yok edin.
Diğer Haberler
ABD'den Türkiye'ye sürpriz teklif!

ABD'den Türkiye'ye sürpriz teklif!

İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı

İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı

Tosun'un karakutusu ortaya çıktı!

Tosun'un karakutusu ortaya çıktı!

Tunceli'deki operasyon sonrası dikkat çeken detaylar! 7 teröristten 3'ü...

Tunceli'deki operasyon sonrası dikkat çeken detaylar! 7 teröristten 3'ü...

Zekeriya Öz'ün gizli tanığı suç örgütü lideri Zindaşti İstanbul'da yakalandı!

Zekeriya Öz'ün gizli tanığı suç örgütü lideri Zindaşti İstanbul'da yakalandı!

Afrin'de yakalanan teröristten kan donduran itiraf: Kaçmasınlar diye ayaklarının altını kestik

Afrin'de yakalanan teröristten kan donduran itiraf: Kaçmasınlar diye ayaklarının altını kestik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.