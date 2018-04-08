TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! Hepsi imha edildi

TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Sinath-Haftanin, Zap ve Metina bölgelerine yönelik hava harekatında 12 hedef imha edildi.
TSK'dan yapılan açıklamada, birliklere saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekâtında sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan 12 hedefin imha edildiği belirtildi
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