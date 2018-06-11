TSK'dan Kuzey Irak açıklaması! 2 terörist öldürüldü

TSK, Hakurk'ta teröristlere yönelik hava harekatında silahlı iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesine yönelik olarak 10 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde teröristler tarafından sığınak, barınak ve silah mevzii kullanılan hedefler imha edilmiş, silahlı iki terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.
Şırnak'taki operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada ise, "Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde devam eden operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu yedi terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hale getirilmiş, bölgedeki operasyonlarda hava harekâtı ile etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 21 olmuştur." denildi.
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