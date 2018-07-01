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TSK'dan operasyon açıklaması: 8 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 09:55 | Son Güncelleme

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesi ile Van'ın Çatak ve Şırnak'ın Beytüşşebap kırsallarına yönelik hava harekatında 8 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan operasyon açıklaması: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesi ile Van'ın Çatak ve Şırnak'ın Beytüşşebap kırsallarına yönelik hava harekatında 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesi ile Van'ın Çatak ve Şırnak'ın Beytüşşebap kırsallarına dün ve bugün hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu hava harekatlarında 8 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

ŞIRNAK'TA 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Şırnak'da insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen PKK'lı 4 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Karacadağ bölgesinde İHA'lar ile PKK'lı 4 terörist tespit edildi. Eylem hazırlığında olduğu saptanan teröristlere yönelik hava operasyonu düzenlendi. Savaş uçaklarının yaptığı bombardımanda teröristler etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonların aralıksız süreceği belirtildi.

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TSK Zap terörist

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hani kandilde çadırda toplantı halindeyen 15 üst düzey pkk lı öldürülmüştü kim bunlar adları neden açıklanmadı odamı seçim yalanıydı bin ali yıldırım diyor ya siyasette meydanlarda herşey söylenir hepsi doğru olacak diye birşey yoktur diye demek doğru diyo kırkyılda birde olsa bin ali
Kahraman mehmetçik sizleri seviyoruz.
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