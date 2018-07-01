TSK'dan operasyon açıklaması: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesi ile Van'ın Çatak ve Şırnak'ın Beytüşşebap kırsallarına yönelik hava harekatında 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesi ile Van'ın Çatak ve Şırnak'ın Beytüşşebap kırsallarına dün ve bugün hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu hava harekatlarında 8 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
ŞIRNAK'TA 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Şırnak'da insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen PKK'lı 4 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Karacadağ bölgesinde İHA'lar ile PKK'lı 4 terörist tespit edildi. Eylem hazırlığında olduğu saptanan teröristlere yönelik hava operasyonu düzenlendi. Savaş uçaklarının yaptığı bombardımanda teröristler etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların aralıksız süreceği belirtildi.
Muharrem İnce yeni parti mi kuracak? Herkes bu iddiaları konuşuyor
Yerel seçim ne zaman? Yerel seçim tarihi erkene mi alınacak? Erdoğan talimatı verdi
Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları
Eylül’ün annesi Şerife Yağlıkara'dan o iddialara yalanlama
Gümüşhane'de gece yarısı feci kaza!
Almanya ile Türkiye arasında yeni kriz! İzmir'deki Alman okulu kapatıldı!
Facebook'tan bir skandal daha! Geliştirdikleri uygulama 120 milyon kullanıcının verilerini sızdırdı!
Usame Bin Ladin nasıl öldürüldü? Dikkat çeken karga detayı!
Belçika'da 8 yaşındaki Laurent Simons doğrudan üniversiteye başlayacak!
‘Reza Zarrab davası’nın hakimi: Artık Türkiye'ye gitmem mümkün değil
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı
Okuyucu Yorumları 2 yorum