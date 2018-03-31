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TSK'dan son dakika açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 10:34 | Son Güncelleme

TSK, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 3820 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı. TSK'dan yapılan açıklamada, "Terörle Mücadele Harekâtında, 24-30 Mart 2018 tarihleri arasında, 2’si sözde lider kadroda olmak üzere toplam 90 terörist etkisiz hale getirilmiş, muhtelif tipte toplam 49 silah ele geçirilmiş, 67 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir." denildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 24-30 Mart'ta Diyarbakır, Bitlis, Mardin, Bingöl ve Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda 90 terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıntılar geliyor...

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TSK terörist

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