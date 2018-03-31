TSK'dan son dakika açıklama

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 24-30 Mart'ta Diyarbakır, Bitlis, Mardin, Bingöl ve Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda 90 terörist etkisiz hale getirildi.
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