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TSK'dan son dakika açıklaması: 10 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 21:14 | Son Güncelleme

Bitlis'in Hizan kırsalında tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik olarak bugün gerçekleşen hava harekâtı kapsamında 10 teröristin etkisiz hâle getirildi.

TSK'dan son dakika açıklaması: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Bitlis'in Hizan kırsalında tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik olarak bugün gerçekleşen hava harekâtı kapsamında 10 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

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