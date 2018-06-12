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TSK'dan son dakika açıklaması: 18 terörist öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 09:47 | Son Güncelleme

TSK Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda son bir haftada 18 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

TSK'dan son dakika açıklaması: 18 terörist öldürüldü

TSK'dan yapılana açıklamada "01-08 Haziran 2018 tarihleri arasında Irak kuzeyindeki bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekâtlarında 18 teröristin daha etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Bu harekâtlar neticesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 34’e ulaşmıştır." ifadeleri yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Son dakika TSK operasyon terörist

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
CHP yönetimi kimse yok diyordu kandilde niye giriyoruz aynı şeyi suriyede el-bab , afrin de de yaptılar DEVAM DEVAM köklerini kazıyın pkk nında ona güller sunan siyasetçilerinde
YAPMAYIN EYLEMEYİN BAY KEMAL VE BAY İNCE ÇOK ÜZÜLÜYOR.PKKLILARI GEBERTİKÇE.KANDİLE GİRMEYİN AFRİNE GİRMEYİN MIRMİÇE GİRMEYİN DİYOR NİYE ACABA DEMİRTAŞI BUGÜNDE KARISINI ONUN İ,ÇİNMİ ZİYARET RDİYORSUN BAY İNCE PKK İLE KOL KOLA O O NE ALA DEVAM.YA BUNLAR ZATEN BÖYLEDE AKŞENER E OY VERECEK ÜKÜCÜLER SİZ NE DİYORSUNUZ
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