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TSK'dan son dakika açıklaması! Etkisiz hale getirilildiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 19:24 | Son Güncelleme

TSK'dan yapılan açıklamada "Bölücü terör örgütü mensubu sekiz terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

TSK'dan son dakika açıklaması! Etkisiz hale getirilildiler

TSK'dan yapılan son dakika açıklamasında, "Irak kuzeyi Avaşin Basyan ve Zap bölgeleri ile Siirt kırsalına 26 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu sekiz terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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