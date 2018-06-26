TSK'dan son dakika açıklaması! Etkisiz hale getirilildiler

TSK'dan yapılan son dakika açıklamasında, "Irak kuzeyi Avaşin Basyan ve Zap bölgeleri ile Siirt kırsalına 26 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu sekiz terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

