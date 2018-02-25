TSK'dan son dakika Afrin açıklaması: 2018 terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve ÖSO, sabaha karşı başlayan operasyonlarda Afrin’in kuzeybatısındaki Racu beldesinde Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda köylerini teröristlerden temizledi.

AFRİN'DE ÇOK ÖNEMLİ GELİŞME



YPG'li teröristlerden temizlenen son 5 köy kritik konumda. Terör örgütü YPG'nin daha önce Kilis boyuncu Türkiye sınırı ile bağlantısı kesilmişti.

Kuzeyde sadece Gaziantep ile Kilis il sınırlarının buluştuğu noktada (Gülbaba batısı) yaklaşık 5 kilometrelik bir alan PYD/PKK’nın denetimindeydi. Güneyde ise Cinderes ile Raco arasında ise 5 kilometrelik bir hatta teröristler bulunuyordu.

RACU-BÜLBÜL HATTI BİRLEŞTİ



Son alınan köylerle birlikte kuzeyde cepheler de birleşmiş oldu. İlerlemeyle kuzeyde teröristlerin Türkiye sınırı ile bağlantısı tamamen kesiliyor.

Böylelikle Racu ile Bülbül hattı da birleştirilmiş oldu.

109 NOKTA TERÖR ÖRGÜTÜNDEN KURTARILDI



TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 80'i köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 109 noktayı örgütten kurtardı.