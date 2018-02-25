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TSK'dan son dakika Afrin açıklaması: 2018 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2018 10:03 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2018 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. TSK ve ÖSO, Afrin’in kuzeybatısındaki Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda köylerini teröristlerden temizledi.

TSK'dan son dakika Afrin açıklaması: 2018 terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve ÖSO, sabaha karşı başlayan operasyonlarda Afrin’in kuzeybatısındaki Racu beldesinde Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda köylerini teröristlerden temizledi.

AFRİN'DE ÇOK ÖNEMLİ GELİŞME

YPG'li teröristlerden temizlenen son 5 köy kritik konumda. Terör örgütü YPG'nin daha önce Kilis boyuncu Türkiye sınırı ile bağlantısı kesilmişti.

Kuzeyde sadece Gaziantep ile Kilis il sınırlarının buluştuğu noktada (Gülbaba batısı) yaklaşık 5 kilometrelik bir alan PYD/PKK’nın denetimindeydi. Güneyde ise Cinderes ile Raco arasında ise 5 kilometrelik bir hatta teröristler bulunuyordu.

RACU-BÜLBÜL HATTI BİRLEŞTİ

Son alınan köylerle birlikte kuzeyde cepheler de birleşmiş oldu. İlerlemeyle kuzeyde teröristlerin Türkiye sınırı ile bağlantısı tamamen kesiliyor.

Böylelikle Racu ile Bülbül hattı da birleştirilmiş oldu.

109 NOKTA TERÖR ÖRGÜTÜNDEN KURTARILDI

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 80'i köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 109 noktayı örgütten kurtardı.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve Ali Racu köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya, Harab Summak, Hantalli, Karababa, Sarı Uşağı, Rahmanlı, Maskah, Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, onlara hakim 3 tepe, Mervane, Heygece, Tell Dilur, Bafler, Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan, Ebu Kabe ile Hacılar köyleri ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi.

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TSK Afrin

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