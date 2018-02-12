TSK'dan son dakika Afrin açıklaması: 31 asker şehit oldu, 1'i ağır 143 yaralı var

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içerisinde bölücü terör örgütüne karşı mücadele edildiği, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde güvenliğin sağlanıp terör nedeniyle göç eden halkın geri dönüşünün desteklendiği ve Suriye'nin İdlib kentinde ateşkes sürecinin devamının sağlanması amacıyla gözlem noktalarının tesis edildiği ve Afrin'in teröristlerden arındırılmasına yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na başarıyla devam edildiği kaydedildi. TSK'nın ülke ve milletin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü belirtilen bilgilendirmede, 3-11 Şubat tarihlerinde PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Diyarbakır ve Hatay ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlara aralıksız devam edildiği vurgulandı. 16 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda; 8 piyade tüfeği, 8 RPG-7 roketatar olmak üzere toplam 16 hafif silah, 682 kilo amonyum nitrat, 7,5 kilo tahrip kalıbı, 14 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 3 fünye, 13 el bombası, 3 adet 82 mm’lik havan mühimmatı, 5325 adet çeşitli cins ve çapta hafif silah mühimmatı, 12 şarjör, 1 el telsizi ve 35 EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirildiği kaydedildi.

TERÖRİSTLERİN FİNANS KAYNAKLARINA DARBE VURULDU



15 EYP'nin tespit edilerek imhasının gerçekleştiği belirtilen bilgilendirmede, teröristler tarafından kullanılan 64 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildiği vurgulandı. 2 askerin şehit olduğu operasyonlarda etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 12 bin 779 kişinin yakalandığı belirtildi. PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlarda 390 kilo kubar esrar, 150 kilo toz esrar, 42 kilo uyuşturucu, 12,5 kilo akaryakıt, 18 bin 200 paket kaçak sigara ve 2 kaçak cep telefonu ele geçirildiği belirtilerek, "Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlanmıştır" denildi.

AZEZ-MARE VE MÜNBİÇ'TEN SALDIRILARA KARŞILIK VERİLİYOR



Suriye’nin kuzeyinde icra edilen Fırat Kalkanı Harekâtı ile hudut güvenliğinin sağlanıp, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarının önlenerek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak, sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmelerini engellenmesinin amaçlandığı belirtilerek, şöyle denildi: "Fırat Kalkanı Harekâtında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusunun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2 bin 15 kilometre karelik alan kontrol altına alınmıştır. Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru gerçekleşen saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır."

İDLİB'DE GÖZLEM NOKTALARI İNŞA EDİLİYOR



TSK'nın haftalık bilgi notunda, İdlib Bölgesinde, Astana görüşmeleri kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yaptığı hatırlatılarak, "Bu kapsamda; 13 Ekim 2017 tarihinde 1 Numaralı Gözlem Noktası, 23 Ekim 2017 tarihinde 2 Numaralı Gözlem Noktası, 19 Kasım 2017 tarihinde 3 Numaralı Gözlem Noktası, 5 Şubat 2018 tarihinde ise 6 Numaralı Gözlem Noktası ve 9 Şubat 2017 tarihinde 7 Numaralı Gözlem Noktası tesis edilmiştir. Diğer gözlem noktalarının tesisine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir" denildi.

ZEYTİN DALI HAREKATI'NDA 31 ASKER ŞEHİT OLDU, 1369 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, sınır hattı ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren 'Zeytin Dalı Harekâtı' başlatıldığı hatırlatıldı. Harekâtın, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği vurgulanan TSK açıklamasında, şöyle denildi: "Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Aynı zamanda harekâtın başlangıcından itibaren, harekât alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının hedefleri arasında bulunmamaktadır. Bu hususlara ilave olarak, Hava Kuvvetlerimiz tarafından, uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır. Kara ateş destek vasıtalarımız da aynı esaslarla hareket etmektedir."