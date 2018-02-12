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TSK'dan son dakika Afrin açıklaması: 31 asker şehit oldu, 1'i ağır 143 yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 15:11 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin kentinin terör unsurlarından arındırılarak sınır güvenliğinin sağlanması için 24 gün önce başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda şu ana kadar 31 askerin şehit olduğu, 143 askerin yaralandığı bildirildi. Son dakika habere göre, harekatın başladığı günden bu yana uçaklar ile 627 hedefin imha edildiği terör örgütüne de ağır kayıplar verdirilerek 1369 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içerisinde bölücü terör örgütüne karşı mücadele edildiği, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde güvenliğin sağlanıp terör nedeniyle göç eden halkın geri dönüşünün desteklendiği ve Suriye'nin İdlib kentinde ateşkes sürecinin devamının sağlanması amacıyla gözlem noktalarının tesis edildiği ve Afrin'in teröristlerden arındırılmasına yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na başarıyla devam edildiği kaydedildi.

TSK'nın ülke ve milletin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü belirtilen bilgilendirmede, 3-11 Şubat tarihlerinde PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Diyarbakır ve Hatay ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlara aralıksız devam edildiği vurgulandı.

16 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda; 8 piyade tüfeği, 8 RPG-7 roketatar olmak üzere toplam 16 hafif silah, 682 kilo amonyum nitrat, 7,5 kilo tahrip kalıbı, 14 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 3 fünye, 13 el bombası, 3 adet 82 mm’lik havan mühimmatı, 5325 adet çeşitli cins ve çapta hafif silah mühimmatı, 12 şarjör, 1 el telsizi ve 35 EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirildiği kaydedildi.

TERÖRİSTLERİN FİNANS KAYNAKLARINA DARBE VURULDU

15 EYP'nin tespit edilerek imhasının gerçekleştiği belirtilen bilgilendirmede, teröristler tarafından kullanılan 64 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildiği vurgulandı. 2 askerin şehit olduğu operasyonlarda etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 12 bin 779 kişinin yakalandığı belirtildi.

PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlarda 390 kilo kubar esrar, 150 kilo toz esrar, 42 kilo uyuşturucu, 12,5 kilo akaryakıt, 18 bin 200 paket kaçak sigara ve 2 kaçak cep telefonu ele geçirildiği belirtilerek, "Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlanmıştır" denildi.

AZEZ-MARE VE MÜNBİÇ'TEN SALDIRILARA KARŞILIK VERİLİYOR

Suriye’nin kuzeyinde icra edilen Fırat Kalkanı Harekâtı ile hudut güvenliğinin sağlanıp, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarının önlenerek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak, sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmelerini engellenmesinin amaçlandığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Fırat Kalkanı Harekâtında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusunun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2 bin 15 kilometre karelik alan kontrol altına alınmıştır. Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru gerçekleşen saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır."

İDLİB'DE GÖZLEM NOKTALARI İNŞA EDİLİYOR

TSK'nın haftalık bilgi notunda, İdlib Bölgesinde, Astana görüşmeleri kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yaptığı hatırlatılarak, "Bu kapsamda; 13 Ekim 2017 tarihinde 1 Numaralı Gözlem Noktası, 23 Ekim 2017 tarihinde 2 Numaralı Gözlem Noktası, 19 Kasım 2017 tarihinde 3 Numaralı Gözlem Noktası, 5 Şubat 2018 tarihinde ise 6 Numaralı Gözlem Noktası ve 9 Şubat 2017 tarihinde 7 Numaralı Gözlem Noktası tesis edilmiştir. Diğer gözlem noktalarının tesisine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir" denildi.

ZEYTİN DALI HAREKATI'NDA 31 ASKER ŞEHİT OLDU, 1369 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, sınır hattı ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren 'Zeytin Dalı Harekâtı' başlatıldığı hatırlatıldı.

Harekâtın, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği vurgulanan TSK açıklamasında, şöyle denildi:

"Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Aynı zamanda harekâtın başlangıcından itibaren, harekât alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının hedefleri arasında bulunmamaktadır. Bu hususlara ilave olarak, Hava Kuvvetlerimiz tarafından, uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır. Kara ateş destek vasıtalarımız da aynı esaslarla hareket etmektedir."

Harekâtın başlangıcından itibaren TSK'ya ait savaş uçakları tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait 627 hedefin imha edildiği ve en az 1369 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden bugüne kadar 31 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 143 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılardan birisi hariç hayati tehlikesi olan bulunmamaktadır. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Zeytin Dalı Harekâtı bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, millî birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY/PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır."

DHA

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TSK Afrin Afrin operasyonu şehit Suriye Zeytin Dalı Harekatı PYD YPG

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Okuyucu Yorumları 59 yorum
vekiller bakanlar ve zenginlerin çocukları yatsın nede olsa gariban aile çocukları bu vatanı koruyorlar aman ha onlar rahat uyusunlar
kahramanlarimiz bizler için canlarini feda ettiler allah razi olsun mekanlari cennet olsun
Mekanları cennet olsun. Yaralı askerlerimize Rabbim şifa versin. Terörist köpeklerin ve işbirlikçi zihniyetlerin ahirette ateşi bol olsun
kadir inanır şimdi kendine gelir...
Allah Şehidlerimizi Peygamberimize komşu eylesin Yaralı Mehmetçiklerimize acil şifâlar versin Devlet olarakta Onların Ailelerine sahip çıkılmalı. ayrıca Hayatında 10 Bin Askeri yanyana görmüş dahi olmayan ama lafa gelince "10BİN Şehid veriridim" diyen Kemal ve onu alkışlayanlarda iyi bilsin Mehmetçik bozuk para değildir Bir tek şehid haberi geldiğinde bile;burada tek kelime ilede olsa , Dua edecek yerde kusmuk saçma yarışına girenlerde kendine bir çeki düzen versin
@palermo544 hayy Allah razı olsun kardeşim duygularımıza tercüman oldun
başka ölü evinin helvası tatlı gelirmiş !!!
AKP SEN DEĞİLMİSİN BURALARA SİLAH SOKAN NE BİLELİM BU ÖRGÜTLERE SİLAHLARI SENİN VERMEDİĞİN DANIŞIKLI DÖVÜŞ
Yalan. Erdoğan 10 gün önce 20-25 kadar şehidimiz bar diyordu. Dün şehit olan 11 Mehmetçik. Allah şehitlerin hesabını sorunlulardan sorar inşallah. Siz de Amin yazın.
oso dan kac olu var.sehit yakinlarina iyi maas veriliyor.tazminatta.birazda bundan bahsetsek.2000 sonrasi ve yeni emeklilerin durumu nolcek.
savaşma seviş derlerdi.savasmak bize sevişmek suriyelilere düştü son 6 yılda 280 bin çocuk dünyaya geldi.şehitlere allahtan rahmet diliyorum ateş düştüğü yeri yakar
Ne kadar kolay değil mi 31 asker şehit oldu bunların anası babası bacısı kardeşi karısı çoluğu çocuğu var Türkiye gibi bir yerde bir çocuk nasıl yetişiyor haberiniz var mı siyasi hükümetin hataları yüzünden geldiğimiz buDurum şehitlerimizin bu dünyadan ebediyeten ayrılmasına sebebiyet olmuştur zamanında Pye de pekaka feto ile kolkola gezenler onlar bizi aldattılar derken işte o silahları o Hendekleri kuruyorlar dı
atesiniz bol olsun biriniz bile nefes almayana kadar devam
o yazi terörist ler icin yazilmisti yanlış anlasilma olmasin
Adammısın sen be
ama reisimiz sağolsun... Elhamdulillah!
mekanları cennet olsun, aslan parçalarımız bizim için can veriyorlar...savaş karşıtıyız diye üstü kapalı operasyonu eleştirenler,kendinize gelin artık. savaş olmadan barış olmaz,hükümete olan düşmanlıklarınızı şerefli mehmetçiğimizi haksızmış gibi gösterecek paylaşımlarla hiçbiryere varamazsınız.
31 can gitti cok mu başarılı oldunuz yani
@baranberfin2011 --asla ama ülkede sesini çıakrdın mı terörrist diye etiket yiyon ne için ordayız bu adi şerefsiz pkk kendi ülkemzide düne kadar izin verildi kimlik kontrolü yapıyordu şimdi neden ta suriyede yerlemiş bu alçakların peşindeyiz suriye neden imkan tanıyor dahası elbette tehlike neresiyse müdahale edelim ama neden suriye dağılalı 6 sene oldu neden 6 sene bekledik bu adilere müdale için bunun hesabını soramıyoruz AKP ye neden çünkü akp şımarık zengin çocuk gibi asla hesap soramazsın ayrıca güneydoğuda pkk nın 1 tane kobranın düşürüldüğünü duymadım 31 şehit 149 yaralı çok fazla ?
çok saygıdeğer cumhurbaşkanımız spor toto tahmini gibi 20 - 25 şehidimiz var daha yeni ısınıyoruz demişleridi sanki maça çıkıyor bey efendi
24 günde 31 şehit içim parçalandı Savaşı bordo bereliler verseydi Gencecik fidanlarımızın yitip gitmesi stratejik hata
Birakin görsün siviler zarar size zarar gelmesin orda sivil yok hepsi terörist
MYNET öyle bir başlık atmışsın ki sanki bugün o kadar şehit verdik sandım yüreğime iniyordu :(
Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun ..
vatan sana canim feda...
Ne oluyorsa gariban askerimize oluyor tv lerde hala magazin eğlence programları tam gaz devam! böyle duyarsız kim var kim yoksa sorumlu olan herkesi kınıyorum Allah a havale ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
Allah yardımcımız olsun???? Rabbim şehadetlerini kabul etsin inşallah???? ????????
Rabbim rahmet eylesin son olsun inşallah
Bugün Ordu Gazi Nefer Şehit olacak. Çıktığımız bu gaza yolunda Hızır Ata yoldaşımız Hz. Ali Pirimiz olsun Sefer Bizim ZAFER ALLAHIN OLSUN.
Ya öso? 200 mü?
ALLAH rahmet eylesin.Mekanlarını cennet eylesin.Haklarınızı helal edin şehidim bu vatan size minnettardır.
Türk askeri işini bilir. Biz önce Allaha sonra askerimize güveniyoruz. Allah bizimledir.
londra merkezli insan haklari orgutu .300 sivil yasamini yitirdi 148 ypgli 158 öso ve 31 asker diyor tsknin rakamlari biraz sacma gelmedimi sizi milleti hangi rakami istiyorsa onu telefuz ediyorlar
@ido_pling_1978 zuhahahahhaaa terörist yandaşlarıı inanmaya devam edin
instgram va yasagı koysun devlet yer bildirimi yapıyor askerlerimiz hedef haline geliyorlar
şehitlerimize Allah tan rahmet yaralılarımıza Allah tan şifa diliyorum.
“bugüne kadar” diye başlık atsanıza şu habere, yüreğim ağzıma geldi. Tıklanma için mi yapıyorsunuz anlamadımki.
Haberi öyle bir veriyorsunuz ki allah korusun bugün 31 şehit verdik sandım. Şu haberleri düz gün ver mynet. Allah ordumuzun yar ve yardımcısı olsun.
ne düşünüyorsun diyor maynet düşünmüyorum artık
Allah'tan Şehitlerimize rahmet,gazilerimize şifa,gerideki ailerinede sabır diliyorum.Allah TÜRK'ü korusun ve yüceltsin.
şehitlerin içinde zengin çocukları varmıymış onuda açıklasalardı ??
Allah Rahmet Eylesin
Yapacağınız haber başlığına bakın.İnsanin yüreğine oturtursunuz.
tabiki bu vatan bizim ama bu üst düzeyde olan insanların ordan komuta etmesiyle cocugunun colugunun askere gitmemesi insanları yaralıyor basbakan denen zatın oglu kumar oynarken medyaya yakalanıyor cumhurun oğlu veya ogulları hiç asker olmamış ve bu zatlar bu ülkeyi o biçim duygularla yönetiyorlar ALLAH İÇİN BU VATAN BİZİM ..SİZİN İÇİNMİ ÇARPISACAZ SİZİN İÇİNMİ ÖLECEZ ÖLDÜRECEZ COCUĞUMUZU ŞEHİT VERECEZ ..HAYIRRRR VATAN İÇİN sanmayın bu ahali seni veya cocuklarını düşünüyor hesap zamanı var efendiler olmassa SIRAT ta.
ÖSO kayıpları neden açıklanmadı. Umarım onlarda da kayıp yoktur. Önceleri beraber açıklanıyordu, bu yüzden...
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