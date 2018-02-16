Afrin'de teröristler püskürtülüyor! Bölgede sıcak gelişmeler...

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor. Operasyonun 27'nci gününe girilirken Raco kırsalındaki Harab Summak, Şerabneli, Kari ve Şadiya köyleri, Kari Tepesi, Bülbül kırsalındaki Duraka Köyü, Cinderes kırsalındaki Divan ve Şeyh Hadid bölgesindeki En Tahtani köyleri, TSK ve ÖSO kontrolüne geçti. Böylece Şeyh Hadid ve Raco arasındaki hat birleşti. Toplamda kontrol altına alınan nokta sayısı 63’e ulaştı.

ÖSO, PKK/PYD’Yİ PÜSKÜRTTÜ



Azez ile Minnag arasındaki bölgede konuşlu ÖSO ile Minnag’da bulunan PKK/PYD’li teröristler arasında çatışma çıktı. Maranez bölgesinde oluşturulan kontrol noktalarında ağır silahlarla nöbet tutan ÖSO güçlerine, dün öğle saatlerinde Afrin’den teröristler tarafından keskin nişancı ve ağır silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıya ÖSO askerleri doçka, makineli tüfek ve Kalaşnikoflarla karşılık verdi. Kısa süreli çatışma sonrası PKK/ PYD’li teröristler püskürtüldü.

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