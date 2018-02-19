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TSK'dan son dakika Afrin açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 09:52 | Son Güncelleme

Son dakika habere göre; Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1641 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

TSK'dan son dakika Afrin açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın 31. gününde "Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlangıcından bu yana 1641 teröristin etkisiz hale getirildiği" açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre TSK ve harekata katılan Özgür Suriye Ordusu, Afrin'in İkidam, Şeltah ve Merseva köylerini YPG'den aldı.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Sürekli KANDIRILDIĞINI itiraf eden TÜRKLÜĞÜ bölücülük sayan pyd lideri salih müslim saraylarda ağırlayanlar hiç bedel ödediğini görmüyoruz hep yiğit TÜRK evlatları bedel ödüyor bakan cocuklari PAPA dostlarının çocukları gemicikler yuzduruyor keyifleri yerinde ateş düştüğü yeri yakıyor
@serdar_1981_alcym Bi de sen ve senin gibileri siktir olup gitse şu ülkeden öyle güzel olacak ki!
30.000'e kadar yolu var.
Flash haber mi bu hergün onlarcası ölüyor
Lanet olsun bizden gibi görünen içimizdeki Hainler
Abd Ypg ye silah veriyor türkiyeye saldır diye Rusya hava operasyon izni veriyor ypg yi öldür diye asıl düşmanlar Rusya ile Abd ypg nin yerinde olsam ordaki rus askerlerin kafasına sıkardım türkiyenin yerinde olsam abd ye saldırırdım gerçek düşmanlar belliyken yazık değilmi ortadoğunun çocuklarına
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