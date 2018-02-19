TSK'dan son dakika Afrin açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın 31. gününde "Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlangıcından bu yana 1641 teröristin etkisiz hale getirildiği" açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre TSK ve harekata katılan Özgür Suriye Ordusu, Afrin'in İkidam, Şeltah ve Merseva köylerini YPG'den aldı.