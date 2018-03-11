TSK etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bu sabah yaptığı açıklamada, 51. gününe girilen Zeytin Dalı Harekâtı'nda şimdiye kadar 3 bin 291 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. TSK'dan yapılan açıklamanın devamında, "Irak kuzeyi Hakurk, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen teröristlere yönelik 10-11 Mart 2018’de icra edilen hava harekâtında 18 hedef imha edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Mehmetçik ve ÖSO savaşçıları, dün 23 köyü PKK’dan temizleyerek Afrin’e ulaştı. İlçeye kuzey ve doğudan bakan tüm noktaları ele geçiren birlikler merkeze girmek için emir bekliyor. Bölgedeki Anadolu Ajansı muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Kara Tepe ve Kastel Keçik köyleri ile Afrin ilçe merkezine bağlı Halidiye, Culbul köyleri ve Cinderes beldesine bağlı Kane Kauer köyünü terörden arındırdı. TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 140'ı köy, 31'i kritik nokta olmak üzere toplam 176 bölgeyi kontrolüne aldı.

YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren örgüt, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor. AFRİN MERKEZE ADIM ADIM



Mehmetçik ve ÖSO savaşçıları, dün 23 köyü PKK’dan temizleyerek Afrin’e ulaştı. İlçeye kuzey ve doğudan bakan tüm noktaları ele geçiren birlikler merkeze girmek için emir bekliyor. Edinilen bilgilere göre, Afrin’e meskûn mahal operasyonu hemen başlamayacak. Cinderes’te olduğu gibi Afrin önce her yandan kuşatılacak. TSK, Afrin merkezden sivillerin çıkışı için koridor açacak. Sivillerin çıkmasından sonra ise merkeze yönelik meskûn mahal operasyonu başlayacak. Diğer yandan da, teröristlerden kurtarılan yerlerdeki halkla Zeytin Dalı Harekâtı'nı yürüten birliklerin kaynaşması dikkat çekiyor.Anadolu Ajansı, bir ÖSO mensubunun dün teröristlerden arındırılan Kafr Rum köyünde yaşlı ve yürümekte güçlük çeken kadını sırtında taşımasının fotoğraflarını servis etti.

'DEFOLUN GİDİN!'

Darbe üstüne darbe yiyen terör örgütü YPG, bölgede çoğu Ezidilerden oluşan etnik grupları zorla silah altına almaya çalışınca halk ayaklandı: Sizin yüzünüzden ölmek istemiyoruz. Buradan çıkın gidin! Karadan ve havadan yürütülen operasyonunda ağır darbe alan terör örgütü YPG, kayıplarını telafi etmek için bu kez sivillere dadandı. Bölgedeki askeri kaynakların, telsiz kestirmelerinden elde ettiği bilgilere göre; örgüt, özellikle Afrin’in kuzeyindeki Kürtlerin yanı sıra Ezidiler, farklı dini ve etnik yapıya mensup sivilleri zorla silah altına almaya çalışıyor. TELSİZLERDEN DUYULDU!



YPG’nin silahlandırıp cepheye sürmeye çalıştığı çoğunluğu Ezidilerden oluşan siviller TSK ve ÖSO'ya karşı silahlahmayı reddetti, örgüte isyan bayrağı açtı. Teröristlerin kendi aralarında yaptıkları telsiz konuşlarından elde edilen bilgilere göre; terör örgütünün bölge halkına yönelik ‘silahlı adama ihtiyacımız var. Sizi silah altına alacağız. Yanımızda Türkiye’ye karşı savaşacaksınız’ çağrısına halk; “Biz, silah altına alınmak istemiyoruz. Sizin yüzünüzden burada ölmek istemiyoruz. Silahlarınızı da alıp buradan gidin” diyerek karşı çıkıyor.

SİNCARDAKİLER DE AYNI TOKADI ATMIŞTI



Terör örgütü geçtiğimiz hafta Irak’ın Sincar bölgesindeki Ezidileri de, Afrin’e göndermek istediği ortaya çıkmıştı. DEAŞ’a karşı silahlanmış olan Sincar’daki Ezidi Peşmerge komutanlarından Kasım Şeşo, PKK’nın silah zoruyla Sincar’daki Ezidi gençlerini başta Afrin olmak üzere Suriye’deki çatışma bölgelerine göndermek istediğini ancak halkın bunu kabul etmediğini açıklamıştı. VATAN TOPRAĞINA DÖNÜŞ



Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Afrin’in köylerine gerçek sahipleri yeniden dönmeye başladı. Kimi yıllarca evlerinden uzakta kalan, harekat ile terörden arındırılan köylerine dönmenin mutluluğunu yaşayan Suriyeliler, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teşekkür etti. Son olarak Perşembe günü terör unsurlarından arındırılan Maareste ve Mezra köylerinde TSK ve ÖSO güçlerince tuzaklanmış patlayıcı taraması yapıldı. Yıllardır terör örgütü baskısından dolayı Azez’deki yakınlarının yanında kalan Ömer Ammuri ve ailesi de harekat ile özgürleşen Maareste köyüne geri döndü. Kamyonetlerle eşyalarını evine taşıyan Ammuri ailesinin çocukları yeniden hasret kaldıkları sokaklarda oynamaya başladı.