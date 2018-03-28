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TSK'dan son dakika Afrin açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 13:31 | Son Güncelleme

Afrin ile ilgili son dakika gelişmeler gelmeye devam ediyor. TSK tarafından, Afrin'in kontrol altına alındığı 18 Mart 2018'den bugüne, 95 adet mayın ve el yapımı patlayıcının imha edildiği bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Afrin TSK Zeytindalı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
aslanlarr beeee
hayret abdullah ağar bişey paylasmamışmı bugün twitter 'da...
her ne kadar birebir sahada olmasak da bizler de vatanın birer neferleriyiz ve sizlerin yanındayız Allah korusun diyorum canım kardeşlerim
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