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TSK'dan son dakika Afrin operasyonu açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ | 10.02.2018 10:10 | Son Güncelleme

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtına ilişkin Türk Silahlı Kuvvetlerinden açıklama geldi. Son dakika habere göre, açıklamada "Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 141 olmuştur" ifadesi kullanıldı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığınca gerçekleştirilen hava harekatıyla terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 36 hedef imha edildi.

Bölgeden elde edilen bilgilere göre, bugün 79 terörist etkisiz hale getirildi. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı bin 141'e ulaştı.

Hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla desteklenen kara harekatının, planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği bildirildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
TSK Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı PYD

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
DAHA ÇOK AZ BİLE KÖKLERİNİ KAZIKMAK GEREK
vur gurbanım vur. millet için vur. şehitler için vur. bayrak için ezan için vur.
Allah sayılarını artırsın, zalimler için yaşasın cehennem.
Ya siz neresine inaniyosunuz yıllardır kendimde kuzey irakta bu kadar vurduk yok efendim öldürdük sonlari geldi biraz objektif olun ay gözlüğü ile bakmayın gerçekleri görseniz böyle demessiniz
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