TSK'dan son dakika Afrin operasyonu açıklaması

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığınca gerçekleştirilen hava harekatıyla terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 36 hedef imha edildi.
Bölgeden elde edilen bilgilere göre, bugün 79 terörist etkisiz hale getirildi. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı bin 141'e ulaştı.
Hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla desteklenen kara harekatının, planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği bildirildi.
AA
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