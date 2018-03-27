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TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 08:23 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; Afrin'de el yapımı patlayıcı infilak etti, 2 asker şehit oldu. TSK açıklamasında, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 26 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." denildi

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

TSK'nın açıklaması şöyle;

Irak kuzeyi Kandil bölgesine birliklerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 22 Mart 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; 41 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 26 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

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Anahtar Kelimeler:
Kandil TSK Afrin şehit

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