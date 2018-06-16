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TSK'dan son dakika Kandil açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 09:52 | Son Güncelleme

TSK, Kandil'e yönelik hava harekatında örgütün sığınak, silah mevzisi, mühimmat deposunun imha edildiğini açıkladı.

TSK'dan son dakika Kandil açıklaması

Kandil'e düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatı devam ediyor. Buna göre, dün teröristler tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Erzincan Kemah kırsalındaki hava destekli operasyonda ise 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
TSK Kandil hava harekatı

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