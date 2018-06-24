HABER

TSK'dan son dakika Münbiç açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 17:33 | Son Güncelleme

TSK ve ABD silahlı kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta dördüncü koordineli, bağımsız devriye görevini yaptı.

TSK'dan son dakika Münbiç açıklaması!

AA muhabirinin bildirdiğine göre, TSK'ya ait zırhlı araçlar, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi içindeki Cerablus ile Münbiç cephe hattındaki Sacu Çayı civarında ABD ile koordine ederek bağımsız şekilde dördüncü devriye faaliyetini tamamladı.

İlk devriye faaliyeti 18 Haziran'da, ikincisi 20 Haziran'da, üçüncü devriye çalışması önceki gün yapılmıştı.

ABD ve Türkiye, YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Münbiç'ten çekilmesi için mutabakat sağlamıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo, 4 Haziran'daki görüşmelerinde, ilçede güvenlik ve istikrarın sağlanmasını içerecek bir yol haritasını onaylamıştı.

Plan, Türk ve ABD tarafının askeri ve istihbari unsurlarla ilçede ortak denetime başlamasını da öngörüyor.

Mutabakat ayrıca Münbiç'te teröristlerin çıkmasından sonra ilçenin yerel unsurlarından bir yönetim kurulmasını hedefliyor.

YPG/PKK, Halep iline bağlı Münbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alarak işgal etmişti.

Münbiç nüfusunun yüzde 90'ından fazlasını Araplar oluşturuyor.

AA

PARTNERTatile devamTatile devam
Depremzede yörük kadınları yöresel kıyafetleriyle oy kullandıDepremzede yörük kadınları yöresel kıyafetleriyle oy kullandı
18 yaşındaki Edanur'un sandığından 1 oy geçersiz kabul edilecek18 yaşındaki Edanur'un sandığından 1 oy geçersiz kabul edilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TSK ABD Fırat Kalkanı Harekat münbiç

En Çok Okunan Haberler

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Muharrem İnce gazeteciye önce tepki gösterdi, sonra gönlünü aldı

Muharrem İnce gazeteciye önce tepki gösterdi, sonra gönlünü aldı

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Diyarbakır Bağlar'da neler oluyor? Tartışma yaratan fotoğrafa yalanlama

Diyarbakır Bağlar'da neler oluyor? Tartışma yaratan fotoğrafa yalanlama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
18 yaşındaki kız sandığa gitti, hayatının şokunu yaşadı

18 yaşındaki kız sandığa gitti, hayatının şokunu yaşadı

YSK'nın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı! Güvenlik önlemleri arttırıldı

YSK'nın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı! Güvenlik önlemleri arttırıldı

Müşahit nedir? Seçim sandığında müşahit bulunması zorunlu mu?

Müşahit nedir? Seçim sandığında müşahit bulunması zorunlu mu?

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'usulsüz oy' açıklaması

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'usulsüz oy' açıklaması

Sandık müşahitlerinin kavgası kamerada!

Sandık müşahitlerinin kavgası kamerada!

Turistlerin seçim şaşkınlığı! Bu cevabı alınca gittiler

Turistlerin seçim şaşkınlığı! Bu cevabı alınca gittiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.