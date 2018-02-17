TSK Dayanışma Vakfı’ndan bağış uyarısı

Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK), 'profesyonel ordu' anlayışını ön plana çıkardığı 2015'ten itibaren, terörle mücadele ve sınır ötesi operasyonlarda yükümlü erbaş ve erleri görevlendirmiyor.

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre; bu düzenlemenin sonucu olarak, şehit ve gazi personelin büyük bölümünü subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli erler, diğer deyişle 'profesyonel personel' oluşturuyor. 2017 yılında 21 erbaş ve er ile profesyonel kadrolardan 189 asker şehit oldu. 2018 yılının ilk 2 aylık döneminde ise 7 subay, 8 astsubay, 1 uzman jandarma, 24 uzman erbaş ve 9 sözleşmeli er olmak üzere toplam 49 profesyonel asker şehit düştü.

TSK DAYANIŞMA VAKFI TANINMIYOR

Halihazırda şehit ve gazilere yardım amacıyla 2 vakıf hizmet veriyor. Mevzuat uyarınca, TSK Mehmetçik Vakfı vatani hizmetlerini yaparken şehit ve gazi olan er ve erbaşlar ile ailelerine, TSK Dayanışma Vakfı ise kadrolu personel ve ailelerine yardım yapabiliyor. Yıllardır er ve erbaşların ağırlıklı olarak şehit olması nedeniyle kamuoyunda tanınan TSK Mehmetçik Vakfı, her yıl topladığı bağışlar vasıtasıyla erbaş ve erlerle ilgili yardımları her geçen gün geliştirip çeşitlendirerek artırabiliyor. Ancak TSK Dayanışma Vakfı, tanınırlığının az olması nedeniyle bağış alamıyor. Sonuçta 2 vakfın sağladığı imkânlar arasında da büyük fark meydana geliyor.