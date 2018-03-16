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TSK: "Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra edilmiştir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 15:43 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Doğu Akdeniz’de Akdeniz Kalkanı Harekâtı kapsamında bir korvet, bir denizaltı ve bir deniz karakol uçağının iştiraki ile deniz eğitimleri icra edildiğini açıkladı.TSK’dan günlük faaliyetlerle ilgili yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının faaliyetleri ile ilgili bilgi verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Doğu Akdeniz’de Akdeniz Kalkanı Harekâtı kapsamında bir korvet, bir denizaltı ve bir deniz karakol uçağının iştiraki ile deniz eğitimleri icra edildiğini açıkladı.
TSK’dan günlük faaliyetlerle ilgili yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının faaliyetleri ile ilgili bilgi verildi. Karadeniz’de muhtemel terör ve yasa dışı faaliyetlerin caydırılması ve Türk boğazlarının güvenliğine katkıda bulunmak maksadıyla icra edilen Karadeniz Uyum Harekâtı kapsamında bir fırkateynin Batı Karadeniz’de keşif gözetleme icra ettiği kaydedildi. Akdeniz’de durumsal farkındalığın sağlanması, gerçekleşebilecek terör saldırılarının tespit edilmesi ve caydırılması ile kapasite artırımını hedefleyen NATO’nun Deniz Muhafızı Harekâtı kapsamında bir deniz karakol uçağı tarafından Akdeniz’in uluslararası hava sahasında keşif gözetleme uçuşunun icra edildiği belirtildi.
“Mayın Filosu Komutanlığı Şehit Mhf. Er Mehmet Bakan Taktik Tatbikatı-01/18” kapsamında üç çıkarma gemisi ve dört mayın avlama gemisinin katılımı ile Ege Denizi’nde deniz eğitimleri icra edildiği ifade edildi.
Doğu Akdeniz’de Türk deniz yetki alanlarında denizde durumsal farkındalığa sahip olmak, deniz güvenliğine katkı sağlamak ve Türkiye Cumhuriyeti’nin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumak maksadıyla icra edilen Akdeniz Kalkanı Harekâtı kapsamında bir korvet, bir denizaltı ve bir deniz karakol uçağının iştiraki ile deniz eğitimleri icra edildiği, bir karakol gemisinin karakol icra ettiği ve bir denizaltı karakol, bir korvet keşif gözetleme icra ettiği ifade edildi.
Yasaklanmış silah ve malzemenin Lübnan karasuları ve limanlarına girişini tespit etmek maksadıyla Birleşmiş Milletler UNIFIL Deniz Harekatı’na iştirak eden bir korvetin Lübnan açıklarında karakol icra ettiği kaydedildi.
İtalya’da icra edilen DYNAMIC MANTA-18 tatbikatına TCG PREVEZE, bir deniz karakol uçağı ve NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2’de görevli TCG GAZİANTEP’in iştirak ettiği bildirildi.
NATO’ya barış, kriz ve çatışma süreçlerinde kullanılmak üzere sürekli bir deniz yeteneği sağlamak maksadıyla tesis edilen NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2’de görevli TCG AKÇAY’ın Yunanistan’a istinaden icra edilen ARIADNE-18 tatbikatına iştirak ettiği kaydedildi.
TCG GÖKSU’nun Kızıldeniz’de refakat, koruma ve deniz haydutluğu ve denizde silahlı soygun ile mücadele ve küresel deniz ticareti ile açık denizlerin serbestliği ilkesinin korunması maksadıyla tesis edilen Birleşik Görev Kuvveti-151’e yardımcı destek görevi icra ettiği belirtildi.
TCG GELİBOLU’nun ise Aden Körfezi’nde refakat, koruma ve deniz haydutluğu ve denizde silahlı soygun ile mücadele ve küresel deniz ticareti ile açık denizlerin serbestliği ilkesinin korunması maksadıyla tesis edilen Birleşik Görev Kuvveti-151’e yardımcı destek görevi icra ettiği ifade edildi.
Harekât eğitim faaliyetlerinde toplam 43 geminin seyir icra ettiği vurgulandı.

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