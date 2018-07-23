TSK duyurdu: 11 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Hakkari, Erzincan ve Kuzey Irak'a yönelik operasyonlarda, 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklamada, 'Hakkâri ve Erzincan/Kemah kırsalları ile Irak kuzeyi Avaşin-Basyan’da devam eden operasyonlar kapsamında 21-22 Temmuz 2018 tarihlerinde icra edilen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu toplam 11 silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir.' denildi.



