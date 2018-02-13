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TSK duyurdu: Afrin'de öldürülen terörist sayısı açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ | 13.02.2018 09:58 | Son Güncelleme

TSK, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtına ilişkin açıklama yaptı. Son dakika habere göre, operasyonda öldürülen terörist sayısı 1439 oldu.

TSK duyurdu: Afrin'de öldürülen terörist sayısı açıklandı

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TSK Zeytin Dalı Harekatı Afrin Afrin operasyonu terörist PYD

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