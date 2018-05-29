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TSK duyurdu: Gri listedeki 'Felat' kod adlı terörist öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 09:59 | Son Güncelleme

TSK, Kars'taki operasyonda öldürülen Felat kod adlı Behçet Arvas isimli teröristin gri listede aranan teröristler arasında yer aldığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, teröristin Artvin'de CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldırıyı gerçekleştiren terörist olduğu belirtilmişti.

TSK duyurdu: Gri listedeki 'Felat' kod adlı terörist öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamada, Kars/Kağızman kırsalında gerçekleştirilen hava harekatında neticesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Gri Listede yer alan Felat kod adlı Behçet Arvas olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN KONVOYUNA SALDIRAN TERÖRİST

İçişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Arvas'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2016 yılında Arvin'deki konvoyuna saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birisi olduğu belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
TSK felat behçet arvas

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