TSK duyurdu: Gri listedeki 'Felat' kod adlı terörist öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamada, Kars/Kağızman kırsalında gerçekleştirilen hava harekatında neticesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Gri Listede yer alan Felat kod adlı Behçet Arvas olduğunun tespit edildiğini bildirdi.
KILIÇDAROĞLU'NUN KONVOYUNA SALDIRAN TERÖRİST
İçişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Arvas'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2016 yılında Arvin'deki konvoyuna saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birisi olduğu belirtilmişti.
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