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TSK duyurdu! İşte Afrin Operasyonu'nun adı

GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 18:05 | Son Güncelleme 2 saat önce

TSK'dan yapılan açıklamada, Afrin'e yönelik harekatın Zeytin Dalı Harekatı olduğunu duyurdu.

TSK duyurdu! İşte Afrin Operasyonu'nun adı

TSK'nın açıklamasında şöyle denildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17:00'dan itibaren “Zeytin Dalı Harekatı” başlatılmıştır. Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir."

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Allah yar ve yardımcınız olsun. Ayağınıza taş değmesin inşallah
aaa şaşırdım doğrusu ben 15 temmuz ve şehitler harekatı olur sanıyordum. :D
Allahü Teala ordumuzu muzaffer eyler inşallah.
Adamlar sirf uruyor vatanlarini mehmetçik temizliyor bu araplar ne gamsiz ne bela bir millet ya
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