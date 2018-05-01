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TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 15:21 | Son Güncelleme

TSK, kırmızı bültenle aranan Malik kod adlı Osman Özonal'ın sağ ele geçirildiğini duyurdu. Son dakika habere göre, TSK'dan yapılan açıklamada "Siirt-Eruh’da önceki gün icra edilen operasyonda sağ olarak ele geçirilen teröristin kırmızı bülten ile aranan Malik kod adlı Osman Özonal olduğu tespit edilmiştir. Teröristle beraber 2 AK 47 piyade tüfeği ile buna ait mermiler iki el bombası ile muhtelif malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitter hesabından, Siirt'in Eruh ilçesinde önceki gün bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyona ilişkin açıklama yapıldı.

Operasyonda sağ ele geçirilen teröristin, kırmızı bültenle aranan "Malik" kod adlı Osman Özonal olduğu tespit edildi. Terörist Özonal ile iki AK 47 piyade tüfeği, bu tüfeğe ait mermiler, iki el bombası ve muhtelif malzeme ele geçirildi.

GRİ LİSTEDEKİ 'ADİL' DÜN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Dün Siirt'te düzenlenen hava destekli operasyonda, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde 'Gri' kategoride bulunan PKK'lı 'Adil' kod adlı Muhdi Başçı (28) etkisiz hale getirilmişti. Operasyonda silahıyla birlikte yakalanan teröristin, Özonal olduğu ortaya çıktı.

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TSK osman özonal PKK Siirt terör Son dakika

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
BRAVOOOO
Ne işi vardı puştun vatan hainliğinde. Şimdi hesap verme zamanı.
Süper hainlere aman vermeyin..
aman diri yakalayın besleyin artık
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