TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitter hesabından, Siirt'in Eruh ilçesinde önceki gün bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyona ilişkin açıklama yapıldı.

Operasyonda sağ ele geçirilen teröristin, kırmızı bültenle aranan "Malik" kod adlı Osman Özonal olduğu tespit edildi. Terörist Özonal ile iki AK 47 piyade tüfeği, bu tüfeğe ait mermiler, iki el bombası ve muhtelif malzeme ele geçirildi.

GRİ LİSTEDEKİ 'ADİL' DÜN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ



Dün Siirt'te düzenlenen hava destekli operasyonda, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde 'Gri' kategoride bulunan PKK'lı 'Adil' kod adlı Muhdi Başçı (28) etkisiz hale getirilmişti. Operasyonda silahıyla birlikte yakalanan teröristin, Özonal olduğu ortaya çıktı.

