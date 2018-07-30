TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

SON BİR HAFTA İÇERİSİNDE (23-30 TEMMUZ 2018); Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.994 operasyon yapılmış, Terör Örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 351 Terör (PKK/KCK 119, SOL 4, DEAŞ 19, FETÖ/PDY 209), 3.315 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 60 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 3.726 kişi gözaltına alınmıştır.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında 23 Temmuz'da çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen teröristin, İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinin Gri kategorisinde yer alan ve 10 ayrı suçtan aranma kaydı olan 'Aram Civan' kod adlı Osman Gülen olduğu belirtildi.

SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR; Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 354 şüpheli gözaltına alınmıştır. 76 kg esrar, 0,1 kg eroin, 7,5 kg sentetik kannabinoid, 1 kg metamfetamin, 1.969 adet ectasy, 27 adet captagon, 822 adet sentetik ecza, 14.270 kök kenevir ve 21 adet tabanca/tüfek ele geçirilmiştir.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEYE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN 2.518 OPERASYONDA; • 1.045 kg Esrar, • 129 kg Eroin, • 0,5 kg Kokain, • 23 kg Afyon, • 47 kg Sentetik Kannabinoid, • 1 kg Metamfetamin, • 27.005 adet Ectasy, • 78.363 adet Captagon, • 1.660 adet Sentetik ecza, • 2.189.199 Kök Kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Ayrıca; • 376.275 paket Kaçak Sigara, • 60.523 litre Kaçak Akaryakıt ele geçirilmiştir. Bu operasyonlar kapsamında 3. 315 kişi gözaltına alınmıştır.

ASAYİŞ UYGULAMALARI;



Asayiş̧, uyuşturucu, terör ve diğer olayların engellenmesi ile çalıntı olarak aranan, ruhsatsız/plakasız kullanılan motosikletlerin yakalanması amacıyla 27 Temmuz 2018 Cuma günü, ülke genelinde eş zamanlı olarak 28.265 personelin katılımıyla “Son Sürat-3” uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada;

• Kontrol edilen 56.852 motosikletten 295’i çalıntı ve aranma kaydı nedeniyle yakalanmış, 3.249’u ruhsatsız ve plakasızlıktan dolayı trafikten men edilmiş,

• Sorgulanan 180.283 şahıstan 415’i aranma kaydı nedeniyle yakalanmış, 149’u hakkında adli işlem uygulanmıştır.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE;



Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 328 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 256 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE;



572’si denizlerde olmak üzere toplam 4.927 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 60 organizatör gözaltına alınmıştır.



